Nel ricordo di Franco Chirio, il Monferrato ha pedalato con i campioni

Montechiaro ha ricordato Franco Chirio con una giornata dedicata alla sua più grande passione: il ciclismo. Domenica 4 ottobre si è svolto il 1° Memorial Franco Chirio e Trofeo Agrimonte, cicloturistica non competitiva che ha portato sulle strade del Monferrato appassionati e alcuni dei grandi nomi della storia delle due ruote.

Chirio, scomparso nel 2024, è stato per anni una figura di riferimento della Chirio-Forno d’Asolo, la squadra femminile dalla quale sono passate oltre 150 atlete e che ha raggiunto importanti traguardi, tra cui il titolo mondiale conquistato da Giorgia Bronzini.

Con lo slogan “Pedala con noi, pedala con i campioni”, la manifestazione ha attraversato il territorio astigiano, il Basso Monferrato e i Cammini di Don Bosco, lungo percorsi gravel e cicloturistici tra paesaggi, pievi romaniche e produzioni locali. La partenza è avvenuta in via dei Voltoni, con il via dato dal sindaco Maurizio Marcanzin.

A rendere speciale la giornata è stata la presenza di numerosi protagonisti del ciclismo. In sella o come ospiti d’onore sono intervenuti Gianni Motta, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Eugenio Berzin, Franco Balmamion, vincitore di due Giri d’Italia nel 1960 e 1961, oltre a Enrico Maggioni, Emanuele Bombini e Valerio Tebaldi. A presentare l’evento è stato il giornalista sportivo Franco Bocca, che ha accompagnato il pubblico ripercorrendo anche le carriere dei campioni presenti.

La manifestazione è stata organizzata dalla famiglia Grandi insieme al Comune di Montechiaro e al Comitato Palio, con il supporto tecnico dell’Asd Wayassauto. Alpini della Zona 1 e Protezione Civile di Montechiaro hanno curato servizio d’ordine e assistenza. Presenti anche i sindaci dei Comuni attraversati dal percorso, il consigliere regionale Fabio Carosso e gli onorevoli Marcello Coppo e Andrea Giaccone, oltre ai figuranti del Palio in costume.

Non essendo una gara, le premiazioni hanno voluto soprattutto celebrare la partecipazione. Sono stati assegnati riconoscimenti al ciclista più anziano, Guido Barolo, 83 anni, al più giovane, Alessandro Maira, e a quello arrivato da più lontano, Gianpiero D’Alessandro. Un omaggio floreale è andato al Comitato Palio, mentre un riconoscimento alle donne pedalatrici è stato consegnato a Marvi Cesa.

Tra le società, il primo posto è andato a Frejus, vincitrice del 1° Trofeo Agrimonte, seguita da Gran Roero, cui è stato assegnato il 1° Memorial Franco Chirio. Terza Jolli Nota, quarta Rivoli e quinta Borgaro.

A chiudere la giornata è stato il pasta party, con tre antipasti offerti dal Comune di Montechiaro, dalla famiglia Grandi e dal Comitato Palio, accompagnato dalla musica del sassofonista e DJ Catalin Alecu. Infine il saluto del patron Luigi Grandi, che ha dato appuntamento alla prossima edizione.