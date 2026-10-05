Virus Respiratorio Sinciziale, in Piemonte al via la campagna di vaccinazione

In Piemonte è iniziata il 1° ottobre la nuova campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Rsv), uno dei principali responsabili delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini più piccoli e, in particolare, della bronchiolite.

La campagna, gratuita e su base volontaria, utilizza anticorpi monoclonali che consentono di proteggere i bambini durante la stagione nella quale il virus circola maggiormente. Per la stagione 2026-2027 la Regione ha previsto una spesa massima di 7,59 milioni di euro e la disponibilità di 25 mila dosi. Il Virus Respiratorio Sinciziale è uno dei principali agenti patogeni che colpiscono le basse vie respiratorie nei bambini più piccoli. Più della metà dei bambini contrae il virus entro il primo anno di età e quasi tutti si infettano almeno una volta entro i due anni. I bambini maggiormente a rischio sono quelli con meno di tre mesi e il rischio di infezione severa è particolarmente elevato durante la stagione autunnale e invernale.

L'infezione può manifestarsi con sintomi simili a quelli di un comune raffreddore, ma può anche provocare bronchiolite e polmonite, con tosse, febbre e difficoltà respiratoria. Nei casi più gravi può rendersi necessario il ricovero ospedaliero.

Particolare attenzione è necessaria per i bambini che presentano ulteriori fattori di rischio, come nascita pretermine, displasia bronco-polmonare, cardiopatie congenite significative o patologie che comportano deficit immunitari o neuromuscolari. A differenza di un vaccino, la somministrazione di anticorpi monoclonali è una forma di immunizzazione passiva: al bambino vengono forniti anticorpi già pronti, capaci di neutralizzare il virus prima che possa provocare danni significativi ai polmoni.

La protezione ha una durata di almeno cinque mesi, sufficiente quindi a coprire la stagione di maggiore circolazione del virus. I farmaci disponibili hanno dimostrato di essere sicuri e di ridurre dell'80% le infezioni respiratorie da Rsv che richiedono ospedalizzazione.

Come vaccinare

Per i bambini che nasceranno tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, l'immunizzazione viene effettuata direttamente al Punto Nascita, prima della dimissione dall'ospedale. Per quelli nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026, la somministrazione viene effettuata dal Pediatra di Libera Scelta, se aderente alla campagna, oppure dal Centro vaccinale dell'Asl di riferimento.

Possono inoltre essere immunizzati i bambini nati tra gennaio e marzo 2026 che non abbiano ricevuto la protezione durante la precedente campagna, su richiesta dei genitori. Per i bambini fino a 24 mesi che presentano condizioni che li rendono vulnerabili alle forme severe è prevista la possibilità di immunizzazione anche durante la loro seconda stagione di Rsv. I genitori possono manifestare la propria volontà di aderire alla campagna anche attraverso il portale SalutePiemonte.

La campagna coinvolge Punti Nascita, Pediatri di Libera Scelta e Centri vaccinali delle Asl, con l'obiettivo di rendere la protezione facilmente accessibile alle famiglie su tutto il territorio piemontese. L'esperienza delle precedenti campagne ha già mostrato l'importanza di questo strumento di prevenzione, con una significativa riduzione dell'incidenza della malattia, degli accessi in Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri legati al Virus Respiratorio Sinciziale.