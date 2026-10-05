Il Parco Paleontologico investe sul futuro delle aree protette con cinque nuovi progetti

Il programma del Parco Paleontologico Astigiano, grazie ai contributi a fondo perduto ottenuti dalla Regione attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), punta a lavorare per tre anni, con interventi per rafforzare la tutela dell’ambiente, migliorare la fruizione delle aree protette e proteggere la biodiversità

I lavori interesseranno la Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro e il Verneto, oltre ai Siti della Rete Natura 2000 degli Stagni di Belangero e di Valmanera, compresa l’area di Villa Paolina ad Asti.

«La capacità di progettazione dell’Ente, insieme alla scelta di investire in nuovi piani di azione anche ai fini della fruizione didattica - spiega la presidente del Parco, Sara Rabellino - è stata premiata dalla Regione attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale. Si tratta di un risultato particolarmente significativo che ci consentirà di concretizzare interventi che non potremmo mettere in pratica con le nostre sole risorse economiche».

In totale sono cinque i progetti previsti nel programma. Il primo, del valore di 500 mila euro, si è appena concluso e porterà all’inaugurazione in Valle Botto dell’affioramento fossilifero Gonella, particolarmente ricco di conchiglie risalenti al Mare Padano. L’area sarà collegata al geosito Graziano, visitato ogni anno da migliaia di persone, attraverso un nuovo sentiero che comprenderà anche un ponticello sul rio Cipollina. Successivamente sarà interessato da interventi di risistemazione anche l’affioramento Baloira.

Una parte del programma riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, particolarmente importante nella Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, che nel 2025 ha celebrato i 40 anni dalla sua istituzione. Qui saranno realizzati interventi di ingegneria naturalistica per consolidare e ripristinare versanti e corsi d’acqua interessati da fenomeni di instabilità ed erosione.

Parallelamente si interverrà sulla biodiversità, con l’acquisto di aree di particolare valore naturalistico, il contrasto alla diffusione delle specie vegetali invasive e il rafforzamento della tutela di specie rare. Tra queste c’è il Cistus salvifolius, arbusto perenne caratterizzato da una particolare fioritura. Saranno inoltre sistemate alcune aree attrezzate per la sosta.

Il programma prevede anche un importante intervento di rinfoltimento della vegetazione: complessivamente saranno messi a dimora circa 600 alberi e arbusti autoctoni, destinati a rafforzare la presenza di vegetazione nelle diverse aree protette e a creare nuovi spazi verdi a beneficio dell’ambiente.

A Rocchetta Tanaro l’attenzione si concentrerà anche su due specie particolarmente significative per la qualità degli habitat: il tritone crestato e il moscardino, già da tempo monitorati dal Parco. Per favorire la presenza del tritone saranno realizzate nuove zone umide attraverso interventi nell’area di Fonte Canà. Per il moscardino, invece, sarà recuperato un ex noccioleto abbandonato, creando condizioni più favorevoli alla presenza del piccolo e raro roditore.

Nuove zone umide destinate al tritone crestato saranno realizzate anche nel sito di Valmanera. Agli Stagni di Belangero, invece, la riqualificazione ambientale sarà rivolta alla testuggine palustre autoctona, con l’obiettivo di ricostituire un habitat adatto alla riproduzione della specie. È prevista anche l’immissione di una nuova colonia e l’installazione di una barriera antiintrusione per limitare l’accesso dei predatori.

Sempre a Rocchetta Tanaro sarà infine dedicata particolare attenzione al Verneto, il bosco caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di ontani neri. Il cambiamento climatico sta infatti determinando una progressiva riduzione delle superfici impaludate, mentre nelle aree vicine si sta assistendo alla diffusione di specie arboree esotiche e invasive. Gli interventi serviranno quindi a preservare questo habitat e a contrastare i processi che ne stanno modificando le caratteristiche.