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Sociale

Portacomaro stazione, grande partecipazione al pranzo della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso

L'appuntamento ha riunito soci, volontari, amici e simpatizzanti di diverse generazioni, trasformando l'evento in un'importante occasione di festa, socialità e condivisione per l'intera comunità locale

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

05 Ottobre 2026 10:23:33

Portacomaro stazione, grande partecipazione al pranzo della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso

Portacomaro stazione, grande partecipazione al pranzo della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso

Domenica c'è stata una straordinaria partecipazione in occasione del pranzo sociale organizzato nella sede della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso a Portacomaro Stazione, ad Asti. L'appuntamento ha riunito soci, volontari, amici e simpatizzanti di diverse generazioni, trasformando l'evento in un'importante occasione di festa, socialità e condivisione per l'intera comunità locale.

All'appuntamento non sono mancate presenze istituzionali e del territorio, a testimonianza del profondo legame tra l'associazione e il contesto locale. Tra gli intervenuti ci sono stati il deputato Marcello Coppo, il consigliere regionale Sergio Ebarnabo, il presidente di Gaia Giancarlo Vanzino e il presidente di Cna Pensionati Pietro De Santis.

Un ringraziamento da parte del presidente Paolo Bassi è stato espresso nei confronti dei volontari e degli organizzatori che hanno messo a disposizione tempo e impegno per la buona riuscita della giornata. Lo stesso ha ricordato il percorso svolto dal Consiglio di Amministrazione negli ultimi mesi, culminato con l'ingresso formale dell'associazione nel Terzo Settore nel rispetto dei nuovi parametri di legge. Nell'occasione è stata inoltre accolta la nuova addetta alla distribuzione di alimenti e bevande, Catia Cabulliese.

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