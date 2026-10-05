A Castello di Annone il decimo raduno all'ex 111° Deposito Aeronautica

L’ex 111° Deposito Aeronautica di Castello di Annone ha ospitato nel weekend il tradizionale raduno di coloro che prestarono servizio nella struttura tra il 1960 e il 2013, anno della sua chiusura. Appuntamento arrivato alla sua decima edizione, ha richiamato oltre 100 ex militari, tornati a ritrovarsi nei luoghi che hanno segnato una parte importante della loro esperienza professionale e personale.

La cerimonia ha preso il via con il solenne alzabandiera, accompagnato dall’Inno di Mameli. A seguire è stata deposta una corona in memoria dei caduti dell’Arma Azzurra, momento accompagnato dal Silenzio fuori ordinanza.

La mattinata è poi proseguita con l’allocuzione di accoglienza dell’ex comandante Maurizio Lanza, che ha rivolto il proprio saluto ai numerosi partecipanti. Sono stati poi consegnati gli attestati di partecipazione, personalizzati per gli ex militari presenti al raduno.

Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno avuto l’occasione di tornare a visitare le antiche strutture difensive dell’ex deposito, ormai inutilizzate.