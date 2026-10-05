Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Raduno

A Castello di Annone il decimo raduno all'ex 111° Deposito Aeronautica

Oltre 100 ex militari hanno partecipato alla giornata

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

05 Ottobre 2026 09:14:00

A Castello d'Annone il decimo raduno all'ex 111° Deposito Aeronautica

L’ex 111° Deposito Aeronautica di Castello di Annone ha ospitato nel weekend il tradizionale raduno di coloro che prestarono servizio nella struttura tra il 1960 e il 2013, anno della sua chiusura. Appuntamento arrivato alla sua decima edizione, ha richiamato oltre 100 ex militari, tornati a ritrovarsi nei luoghi che hanno segnato una parte importante della loro esperienza professionale e personale.

La cerimonia ha preso il via con il solenne alzabandiera, accompagnato dall’Inno di Mameli. A seguire è stata deposta una corona in memoria dei caduti dell’Arma Azzurra, momento accompagnato dal Silenzio fuori ordinanza.

La mattinata è poi proseguita con l’allocuzione di accoglienza dell’ex comandante Maurizio Lanza, che ha rivolto il proprio saluto ai numerosi partecipanti. Sono stati poi consegnati gli attestati di partecipazione, personalizzati per gli ex militari presenti al raduno.

Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno avuto l’occasione di tornare a visitare le antiche strutture difensive dell’ex deposito, ormai inutilizzate.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133