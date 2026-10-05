Sulla rotonda di via Spandre inaugurata l'opera artistica "Gli Alfieri in Vespa" [FOTO e VIDEO]

Erano trecento, domenica, i vespisti iscritti al 21° Raduno Regionale organizzato da Vespa Club Alfieri Asti intitolato “San Francesco in Vespa”, un appuntamento che è stato anche occasione per inaugurare e benedire l’opera manifesto “Gli Alfieri in Vespa”, posta nella rotonda di via Spandre e offerta dal Club astigiano. «Abbiamo pensato a questo evento per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco che è coincisa con gli 80 anni dalla nascita della Vespa – ha spiegato il presidente del Vespa Club Alfieri, Carlo Ottonelli – Per questo abbiamo voluto donare alla città l’opera manifesto, fatta da noi anche concretamente, che rappresenta due sagome di Vespa con relativi piloti, un modo per valorizzare la Vespa e i suoi guidatori».

Presenti all’inaugurazione, oltre al presidente del Club, Carlo Ottonelli, al vicepresidente Maurizio Poncini e a Vincenzo Fiorenzo, Federica Scaglione, Ferdinando Pusceddu e Massimo Guercio del direttivo, c’erano anche il sindaco Maurizio Rasero, l’assessore Riccardo Origlia e don Francesco, parroco della Cattedrale, che ha benedetto l’opera e letto una lettera di invito giunta dalla Segreteria Vaticana per un’udienza pubblica, da effettuare il prossimo anno, in Aula Paolo VI.

«Un grande onore – ha commentato Ottonelli – e un grande risultato». Tra le altre cose, nella lettera del Vaticano, Papa Leone XIV assicura il ricordo nella preghiera e la stima per il gesto in memoria di San Francesco. «Con gioia e riconoscenza, – ha poi sottolineato don Francesco – alla benedizione del Papa uniamo la nostra». La giornata è proseguita con un giro attraverso piazza Alfieri e corso Dante e poi verso la parte est dell’Astigiano, 30 km tra le colline del Monferrato per fermarsi quindi a Scurzolengo dove ad attendere i vespisti era pronto un “pranzo francescano” composto da antipasti misti, “Fagiolata del Vespista Viandante” e dessert, il tutto preparato dai volontari della pro loco.

«Avremmo potuto essere quasi 500 e ci sarebbe piaciuto dire si a tutte le richieste di partecipazione – ha aggiunto il presidente – ma avevamo messo il limite di iscrizioni a 250, poi abbondantemente superato». Una giornata bella dunque, allegra e con un tempo ideale, che si è conclusa intorno alle 15 con i saluti e l’arrivederci alla prossima edizione.