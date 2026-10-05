La sezione AVIS di San Damiano d'Asti festeggia i suoi primi 60 anni di attività

Nel suo saluto ai presenti, la presidente Renata Lano ha ricordato: «La sezione sandamianese dell’AVIS nacque il 16 settembre 1966 ed ebbe come primo presidente Osvaldo Campassi: il primo prelievo era stato fatto il 1° gennaio 1966 nei locali della vecchia Casa di riposo di via Baluardo Montebello ed in quell’anno erano 8 i volontari sandamianesi che donavano ad Asti.

Da allora ad oggi si è fatta molta strada, grazie al lavoro di tutti, ma vanno ricordati per il loro grande impegno Margherita Vezza ed Onorino Fausone.

Molto è cambiato, ma sono rimasti immutati i valori della solidarietà e della donazione, anche in tempi difficili come i nostri in cui è sempre più complesso trovare nuovi volontari, che invece devono aumentare perché il bisogno è grande e nulla può ancora sostituire completamente il sangue che manca».

Renata Lano ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione con ADMO, l’associazione di donatori di midollo osseo, fondamentale nella cura di malattie terribili come le leucemie.

Caterina Franco (ADMO) ha ricordato che: «solo un donatore su 100 mila è compatibile con il malato, per cui servono moltissimi volontari. Inoltre la donazione è sicura come quella del plasma, senza dolore né anestesia».

Sono stati più di cento i volontari premiati per le loro donazioni, da 8 a 125. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci ed i volontari AVIS di Ferrere, Cisterna e San Martino Alfieri.