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Diritti umani nel mondo che cambia: il tour di Amnesty International parte da Nizza Monferrato

Tre incontri in Piemonte con il portavoce nazionale Riccardo Noury

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

04 Ottobre 2026 10:51:13

Diritti umani nel mondo che cambia: il tour di Amnesty International parte da Nizza Monferrato

I diritti umani e le responsabilità in un mondo dilaniato dalle guerre, la campagna contro la tortura, il lento cammino verso l’abolizione della pena di morte: sono ampi e complessi, ma di estrema attualità, i temi che saranno toccati in tre incontri organizzati dall’8 al 10 ottobre dai gruppi Amnesty International di Asti, Vercelli e Novara con ospite Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Al suo fianco attivisti, relatori ed esperti. 

Si parte da Nizza Monferrato giovedì 8 ottobre, alle 18 al Foro Boario di piazza Garibaldi: “Senza diritti non c’è pace. Diritti umani e responsabilità del mondo di oggi” è il titolo dell’incontro organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune: Riccardo Noury dialogherà con Simona Franzino, responsabile Amnesty International Asti, Viviana Garbagnoli, presidente di Associazione Futura, Domenico Massano, garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Asti e Ausilia Quaglia, assessora alla Cultura di Nizza Monferrato.  

Venerdì 9 ottobre, alle 21 nella chiesa di San Bernardino a Vercelli, in via Duomo 29, “Universalmente vietata, ovunque praticata: la tortura nel mondo”. L’intervento del portavoce di Amnesty sarà preceduto dai saluti del Prof. Luigi Angelino, governatore della Confraternita di San Bernardino che ospita la serata. L’ingresso è libero e l’appuntamento è inserito nell’ambito della mostra “Martyria. Storia delle chiese di Vercelli, dei loro martiri e delle torture”, organizzato da La Rete – Consulta per la promozione del territorio Vercellese.

 Ultimo appuntamento sabato 10 ottobre a Novara, alle 21 nel salone dell’Arengo del Broletto (via Fratelli Rosselli 20): in occasione della Giornata internazionale per l’abolizione della pena di morte, Riccardo Noury dialogherà con l’ex senatrice Elena Ferrrara nell’incontro “Il lento cammino verso l’abolizione della pena di morte”. L’evento, a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Novara. 

 Informazioni e dettagli sono disponibili anche sui profili social dei gruppi Amnesty International di Asti, Vercelli e Novara, e sul sito www.amnesty.piemontevda.it

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