Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

giallo

A Portacomaro è tempo di “Giallo in collina”

Incontri d'autore, aperitivi e laboratori per ragazzi: fino al 25 ottobre la rassegna porta nel Monferrato gli scrittori noir più amati e il valore dell'incontro umano

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

03 Ottobre 2026 13:53:28

Giallo in collina

Laura Durando insieme all'autore Maurizio Blini. Edizione 2025

Il giallo entra nelle colline astigiane e per quasi un mese trasforma Portacomaro in un punto d'incontro per gli appassionati di noir, misteri e narrativa poliziesca. Fino al 25 ottobre è in programma “Giallo in collina”, rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Portacomaro, con un calendario che mette insieme incontri con gli autori, appuntamenti per le scuole e momenti conviviali.

A fare da cornice alle presentazioni sono i luoghi più caratteristici del paese, dalla chiesa romanica di San Pietro all'Agriturismo Coppo 1829, fino a Tenuta Margherita e Casa Pozzi.

Come spiega Laura Durando, referente della Biblioteca: «L'idea è nata per far conoscere il territorio attraverso i nostri luoghi più belli dal punto di vista storico e artistico. Negli anni abbiamo coinvolto anche le strutture ricettive locali per valorizzare l'accoglienza e promuovere il Monferrato facendo rete». Gli incontri sono tutti a ingresso gratuito e si svolgeranno principalmente alle 18.

Il primo appuntamento si tiene oggi, sabato 3 ottobre, all'Agriturismo Coppo 1829, dove Cristina Rava presenterà “Strano, molto strano” (Nero Rizzoli). Il 10 ottobre sarà la volta di Enrico Pandiani, alla chiesa romanica di San Pietro, con “I compagni di Ventura” (Nero Rizzoli). Nello stesso luogo, l’11 ottobre, Paolo Davide Manina proporrà “Il portico degli impiccati” (Isolario Edizioni). La rassegna proseguirà il 18 ottobre alla Tenuta Margherita con Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, autori di “I delitti della luce bianca” (Fratelli Frilli Editori). Gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno a Casa Pozzi-Casa della Musica: il 24 ottobre Roberto Centazzo presenterà “C'è un po' di maretta” (TEA), mentre il 25 ottobre toccherà a Orso Tosco con “La malinconia del Tartufo” (Nero Rizzoli).

Cristina Rava, autrice del libro "Strano, molto strano"

Sulla scelta degli autori e sulla cadenza dell'iniziativa, Laura Durando sottolinea: «Da anni proponiamo una doppia edizione. A maggio e giugno c'è la tendenza del "cosa leggo in estate", mentre la versione autunnale è più da "copertina, tisana di fianco e libro". Sono due esigenze diverse che ci permettono di ospitare grandi nomi del noir».

Al termine degli incontri è possibile fermarsi per un aperitivo insieme all'autore (al costo di 10 euro con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 347-5480310), organizzato con la collaborazione dei bar del paese e delle aziende del territorio. Durante tutti gli eventi è inoltre attiva la vendita dei libri curata da Il Punto Libreria.

giallo in collina

Un momento dell'aperitivo con Enrico Pandiani (primo a sinistra), edizione maggio 2026. L'autore torna protagonista della rassegna il 10 ottobre con "I compagni di ventura"

“Giallo in collina” riserva un’attenzione speciale anche ai giovani lettori. Pochi giorni fa alla Palatenda di piazza del Tamburello, Sonia Elisabetta Corvaglia ha coinvolto le classi quinte e quarte della primaria in un gioco d'investigazione, mentre a fine ottobre per gli alunni della scuola media è previsto un laboratorio di scrittura creativa curato dallo scrittore Rocco Ballacchino.

Per gli organizzatori, il valore dell'iniziativa risiede soprattutto nell'incontro: «Al di là della lettura, ciò che ci si porta a casa è il contatto umano con lo scrittore. Il libro poi lo metti sullo scaffale, ma la conversazione e la relazione diretta lasciano un arricchimento umano profondo», conclude Laura Durando. Per informazioni scrivere a biblioteca.portacomaro@gmail.com

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133