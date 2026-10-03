A Portacomaro è tempo di “Giallo in collina”

Il giallo entra nelle colline astigiane e per quasi un mese trasforma Portacomaro in un punto d'incontro per gli appassionati di noir, misteri e narrativa poliziesca. Fino al 25 ottobre è in programma “Giallo in collina”, rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Portacomaro, con un calendario che mette insieme incontri con gli autori, appuntamenti per le scuole e momenti conviviali.

A fare da cornice alle presentazioni sono i luoghi più caratteristici del paese, dalla chiesa romanica di San Pietro all'Agriturismo Coppo 1829, fino a Tenuta Margherita e Casa Pozzi.

Come spiega Laura Durando, referente della Biblioteca: «L'idea è nata per far conoscere il territorio attraverso i nostri luoghi più belli dal punto di vista storico e artistico. Negli anni abbiamo coinvolto anche le strutture ricettive locali per valorizzare l'accoglienza e promuovere il Monferrato facendo rete». Gli incontri sono tutti a ingresso gratuito e si svolgeranno principalmente alle 18.

Il primo appuntamento si tiene oggi, sabato 3 ottobre, all'Agriturismo Coppo 1829, dove Cristina Rava presenterà “Strano, molto strano” (Nero Rizzoli). Il 10 ottobre sarà la volta di Enrico Pandiani, alla chiesa romanica di San Pietro, con “I compagni di Ventura” (Nero Rizzoli). Nello stesso luogo, l’11 ottobre, Paolo Davide Manina proporrà “Il portico degli impiccati” (Isolario Edizioni). La rassegna proseguirà il 18 ottobre alla Tenuta Margherita con Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, autori di “I delitti della luce bianca” (Fratelli Frilli Editori). Gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno a Casa Pozzi-Casa della Musica: il 24 ottobre Roberto Centazzo presenterà “C'è un po' di maretta” (TEA), mentre il 25 ottobre toccherà a Orso Tosco con “La malinconia del Tartufo” (Nero Rizzoli).

Cristina Rava, autrice del libro "Strano, molto strano"

Sulla scelta degli autori e sulla cadenza dell'iniziativa, Laura Durando sottolinea: «Da anni proponiamo una doppia edizione. A maggio e giugno c'è la tendenza del "cosa leggo in estate", mentre la versione autunnale è più da "copertina, tisana di fianco e libro". Sono due esigenze diverse che ci permettono di ospitare grandi nomi del noir».

Al termine degli incontri è possibile fermarsi per un aperitivo insieme all'autore (al costo di 10 euro con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 347-5480310), organizzato con la collaborazione dei bar del paese e delle aziende del territorio. Durante tutti gli eventi è inoltre attiva la vendita dei libri curata da Il Punto Libreria.

Un momento dell'aperitivo con Enrico Pandiani (primo a sinistra), edizione maggio 2026. L'autore torna protagonista della rassegna il 10 ottobre con "I compagni di ventura"

“Giallo in collina” riserva un’attenzione speciale anche ai giovani lettori. Pochi giorni fa alla Palatenda di piazza del Tamburello, Sonia Elisabetta Corvaglia ha coinvolto le classi quinte e quarte della primaria in un gioco d'investigazione, mentre a fine ottobre per gli alunni della scuola media è previsto un laboratorio di scrittura creativa curato dallo scrittore Rocco Ballacchino.

Per gli organizzatori, il valore dell'iniziativa risiede soprattutto nell'incontro: «Al di là della lettura, ciò che ci si porta a casa è il contatto umano con lo scrittore. Il libro poi lo metti sullo scaffale, ma la conversazione e la relazione diretta lasciano un arricchimento umano profondo», conclude Laura Durando. Per informazioni scrivere a biblioteca.portacomaro@gmail.com