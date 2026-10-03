Visite oculistiche gratis nel camper in piazza Alfieri

Controlli della vista gratuiti saranno effettuati giovedì 8 ottobre dalle 14,30 alle 17,30 sul camper ambulatorio mobile messo a disposizione dall'associazione "Prevenzione è Progresso" nell'ambito della Giornata Mondiale della Vista. Le visite non sono a prenotazione ma il loro numero giornaliero è limitato quindi l'organizzatore dell'evento, la sezione di Asti dell'Unione Ciechi e Ipovedenti, consiglia di arrivare il prima possibile per riuscire a farsi sottoporre ai controlli della vista.

Nella stessa giornata, alle 17.30, ad Astiss si terrà un incontro pubblico dal titolo "Prevenzione e trattamento dei più comuni problemi della vista" e che vedrà come relatore il dottor Salvatore Giambrone per parlare della necessità di tutelare un bene importante come la vista e di prendersene cura in ogni fase della vita con buone pratiche di prevenzione.