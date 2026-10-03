Oggi alla mensa sociale si è pranzato con le pizze donate dai "Brothers"

Sono fratelli, sono giovani, hanno da poco fatto l'investimento nella loro pizzeria e hanno fatto già un gesto grandissimo.

Oggi, a pranzo, gli utenti della mensa sociale si sono goduti un menù un po' particolare, con le trenta pizze che Lorenzo e Federico hanno preparato nel loro locale di via Dogliotti 25 e portate lì ancora belle calde e croccanti.

«Oggi abbiamo deciso di portare 30 pizze alla mensa sociale perché crediamo che un gesto semplice possa fare la differenza - hanno spiegato i ragazzi - La pizza è il nostro lavoro, ma oggi per noi rappresenta soprattutto un modo per condividere qualcosa con chi ne ha più bisogno.

Siamo una realtà appena nata e ci tenevamo a iniziare questo percorso anche con un gesto di solidarietà verso la nostra comunità.

Non lo facciamo per ricevere qualcosa in cambio, ma semplicemente perché pensiamo che, quando si può, sia giusto dare una mano.

Speriamo che questa sia solo la prima di tante occasioni per poter contribuire».

Presente alla distribuzione anche Elisabetta Lombardi, che spesso porta cibo alla mensa sociale e dal cui i "Brothers" hanno preso esempio per il gesto di oggi.