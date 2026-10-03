Equivoci e scambi di persona stasera al Teatro Civico di Moncalvo

Si alza il sipario sulla nuova Stagione di teatro in lingua piemontese del Teatro Civico di Moncalvo. La rassegna, intitolata alla memoria di Giuseppe Prosio e organizzata da Arte & Tecnica / Teatro & Territorio con la collaborazione della Città di Moncalvo, si inaugura con un grande classico della commedia brillante. A dare il via al cartellone, stasera 3 ottobre alle 21, sarà la Companìa Teatral "Ij Motobin" di Villanovetta (CN), che porterà in scena "Non ti conosco più", celebre opera in tre atti di Aldo Debenedetti.

La trama: equivoci, scambi di identità e risate

Al centro della vicenda c'è la vita coniugale di Paolo, avvocato di provincia, improvvisamente sconvolta da una situazione paradossale: la moglie Luisa viene colpita da un'improvvisa e rarissima forma di amnesia che la porta a non riconoscerlo più e a considerarlo un perfetto estraneo.

Per tentare di risolvere il problema viene consultato un illustre psichiatra, il dottor Alberto. Tuttavia, il paradosso si complica ulteriormente quando Luisa torna apparentemente alla realtà, convincendosi però che il "suo" Paolo sia proprio il medico. Tra la complicità involontaria dei servitori Francesco e Rosa, l'arrivo dall'esotico contesto francese dell'eccentrica cugina Clotilde e le interferenze di una seducente segretaria, prende il via una travolgente girandola di equivoci. Paolo e Alberto si troveranno così ad allearsi per cercare di riportare la donna alla ragione.

Il risultato è uno spettacolo dal ritmo brioso e frizzante, in cui la comicità scaturisce da continui scambi di persona e situazioni surreali.

Una stagione nel segno della tradizione

L'appuntamento di stasera rappresenta il primo dei quattro previsti dal cartellone della XLIII stagione, che vedrà protagoniste quattro differenti compagnie del territorio dedicate alla tradizione del teatro in lingua piemontese. La rassegna è realizzata con il patrocinio della Città di Moncalvo, si inserisce nel progetto "Le colline dei teatri" ed è sostenuta dalla Fondazione Cr Asti e dalla Banca di Asti, con la consulenza artistica di Luigi Oddoero.

Informazioni utili e biglietti

Biglietti: 10 euro (platea e prima galleria centrale); 8 euro (prima galleria laterale e seconda galleria).

Prenotazioni alla Drogheria Broda di Moncalvo (orario di negozio, dal martedì alla domenica mattina) al numero 0141-917143