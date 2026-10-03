Festival dei popoli, domani la camminata alla scoperta di piatti tipici e tradizioni di vari Paesi del mondo

Continua, all'insegna del tema scelto quest'anno (“Il filo invisibile: donne, pace, comunità”), il Festival dei popoli, promosso dalla Diocesi con il coinvolgimento di 32 associazioni, che da venerdì scorso sta animando Asti con incontri, spettacoli, presentazioni di libri, momenti di convivialità e testimonianze. Per quanto riguarda il weekend, dopo la presentazione del libro “C'è di mezzo il mare” di Eva Castelletti, svoltasi stamattina alla Biblioteca Astense, il cartellone continuerà oggi alle 16.30 in piazza Statuto con la lettura collettiva dei nomi delle vittime delle migrazioni.

Si proseguirà strasera, alle 21 al Foyer delle famiglie di via Milliavacca 5, quando verrà dato spazio all'incontro "Come le mani umide nella farina", letture e pensieri di donne contro la guerra a cura del collettivo Le R/Esistenti. dopo la presentazione del libro “C'è di mezzo il mare” di Eva Castelletti, svoltasi stamattina alla Biblioteca Astense, il cartellone continuerà oggi alle 16.30 in piazza Statuto con laSi proseguirà strasera, alle 21 al Foyer delle famiglie di via Milliavacca 5, quando verrà dato spazio

Domani (domenica) tornerà invece "Eat & Walk", camminata etnogastronomica a cura dell'associazione Noix de Kola con degustazioni delle cucine di vari Paesi del mondo, dall'Albania al Barsile, dal Congo al Perù, accanto ai piatti della tradizione italiana.

La camminata, le cui iscrizioni obbligatorie sono ormai chiuse, prenderà il via dal cortile della parrocchia di San Pietro, in corso Genova 14, e si svilupperà lungo un percorso di circa due chilometri attraverso le vie della città fino al Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5. Lungo il tragitto i partecipanti potranno sostare in diverse tappe dedicate alla scoperta di piatti, racconti, musiche e tradizioni delle comunità coinvolte, vivendo un'esperienza che unisce convivialità, incontro e conoscenza reciproca.

«“Eat&Walk" - sottolineano gli organizzatori - rappresenta perfettamente lo spirito del Festival dei Popoli: camminare insieme, condividere il cibo e lasciarsi sorprendere dalle storie e dalle culture che abitano il nostro territorio. Un modo semplice e coinvolgente per costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità».

Per informazioni: eatandwalk.ndk@gmail.com.

Gli appuntamenti dal 5 al 17 ottobre

Il festival prosegue quindi fino al 17 ottobre. Ecco gli appuntamenti in programma.