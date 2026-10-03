Festival dei popoli, domani la camminata alla scoperta di piatti tipici e tradizioni di vari Paesi del mondo

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03 Ottobre 2026 12:06:00
Un momento dell'edizione 2024
Continua, all'insegna del tema scelto quest'anno (“Il filo invisibile: donne, pace, comunità”), il Festival dei popoli, promosso dalla Diocesi con il coinvolgimento di 32 associazioni, che da venerdì scorso sta animando Asti con incontri, spettacoli, presentazioni di libri, momenti di convivialità e testimonianze.Per quanto riguarda il weekend, dopo la presentazione del libro “C'è di mezzo il mare” di Eva Castelletti, svoltasi stamattina alla Biblioteca Astense, il cartellone continuerà oggi alle 16.30 in piazza Statuto con la lettura collettiva dei nomi delle vittime delle migrazioni.
La camminata, le cui iscrizioni obbligatorie sono ormai chiuse, prenderà il via dal cortile della parrocchia di San Pietro, in corso Genova 14, e si svilupperà lungo un percorso di circa due chilometri attraverso le vie della città fino al Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5. Lungo il tragitto i partecipanti potranno sostare in diverse tappe dedicate alla scoperta di piatti, racconti, musiche e tradizioni delle comunità coinvolte, vivendo un'esperienza che unisce convivialità, incontro e conoscenza reciproca.
«“Eat&Walk" - sottolineano gli organizzatori - rappresenta perfettamente lo spirito del Festival dei Popoli: camminare insieme, condividere il cibo e lasciarsi sorprendere dalle storie e dalle culture che abitano il nostro territorio. Un modo semplice e coinvolgente per costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità».
Per informazioni: eatandwalk.ndk@gmail.com.
Lunedì 5 ottobre
Ore 18 - Sala conferenze della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, piazza Medici 8
"Il welfare invisibile. Donne migranti tra lavoro di cura e legami transnazionali"
Parteciperanno Marie Jeanne Balagizi (imprenditrice e coordinatrice della Rete Forum Africane Italiane) e Silvia Dumitrache (Presidente Donne Rumene in Italia). Moderatrice: Chiara Mwanda (Ufficio Pastorale Migranti)
Martedì 6 ottobre
Ore 18 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5
"Makala, Ultima Voce"
Docu-film e dibattito con i volontari dell'omonima associazione
Giovedì 8 ottobre
Ore 18 - Fuori Luogo, via Enrico Toti 18
"Abitare le differenze. Donne e comunità nella città che cambia"
Dialogo tra Sumaya Abdel Qader (Phd, sociologa e ricercatrice) e Violetta Gambino (architetto)
Venerdì 9 ottobre
Ore 18 - Hub Memoria Futura, piazza San Martino 11
"Donne in politica al servizio di una comunità plurale"
Parteciperanno Kiranjit Kaur (consigliera comunale di Novellara RE), Raisa Labaran (consigliera comunale di Brescia), Stefania Morra (Vicesindaco di Asti) e Vittoria Briccarello (consigliera comunale di Asti) . Moderatrice: Maria Cristina Molfetta (Fondazione Migrantes)
Ore 21 - Chiesa della Consolata, via Hope 15
"Un filo di voci"
Concerto a cura di Jane e Leonard Plumbini con le Vocal Vibes e i Sound Grain
Sabato 10 ottobre
Ore 9.30 - Hub Memoria Futura, piazza San Martino, 11
"Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo tra automatismi e controllo delle corti"
Presentazione del Quaderno n. 2 del Centro Studi e Ricerca dell'Accademia di Formazione Equapiù. Interverranno Francesca Pesce, autrice del volume, e Adriano Scarpelli (Presidente di Carretera Central ETS)
Ore 11 - Biblioteca Astense, via Goltieri 3
Presentazione del libro “Non solo maranzine” di Gabriella Simoni
L’autrice dialogherà con Isabella Sorgon (insegnante, già referente Provinciale di Libera Asti)
Ore 16.30 - centro città
"Pelle pubblica"
Performance di Bahar Heidarzade (artista e attivista)
Ore 18.15 - Casa del Popolo, via Brofferio 129
"Iran: il coraggio delle donne"
Elena Radovix (artista) intervista Bahar Heidarzade (artista e attivista iraniana)
Nella foto di repertorio, una edizione della Festa dei popoli
Domenica 11 ottobre
Cortile del Seminario, piazzetta Seminario, 1
"La Festa dei Popoli"
Programma:
- ore 12.30: "La Tavola dei Popoli", momento conviviale aperto a tutti portando un piatto da condividere
- ore 14: Canti e danze dal mondo a cura delle comunità internazionali
- ore 16.30: Celebrazione eucaristica in Cattedrale
Lunedì 12 ottobre
Ore 18 - Cpia, piazza Leonardo Da Vinci, 22
"Costruire umanità insieme. La solidarietà e lo sguardo dal margine come antidoto al potere e allo scarto"
Con Alessandra Morelli (già funzionaria Onu)
Martedì 13 ottobre
Ore 17.30 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5
Preghiera interreligiosa per la pace
Mercoledì 14 ottobre
Ore 18 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5
Presentazione del libro “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace
L’autrice dialogherà con Daniela Iavarone, codirettrice Migrantes Asti
Giovedì 15 ottobre
Ore 18 – CPIA, piazza Leonardo da Vinci 22
"Storie migranti: impegno e partecipazione al femminile"
Tavola rotonda con Dennis Marcela Bejarano, Aracelis Guerrero, Rozeta Brozi Plumbini, Fatima Issah, Amy Camara. Maroua Tahaoui. Moderatrice: Cristiana Luongo (giornalista)
Sabato 17 ottobre
Ore 16 - Parrocchia San Domenico Savio, via Tosi 30
Inaugurazione del Murales “Il filo invisibile: donne, pace, comunità
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