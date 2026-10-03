Il Fai svela la storia del polo vescovile di Asti e l’eredità musicale di Massimo Cotto

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre, il Fondo per l’Ambiente Italiano - Fai rinnova l'appuntamento con la cultura e il territorio promuovendo la 15° edizione delle Giornate Fai d’Autunno. Questo grande evento nazionale coinvolgerà 350 città, permettendo al pubblico di accedere a più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali abitualmente inaccessibili o poco conosciuti. Organizzata grazie all'impegno delle Delegazioni, dei Gruppi Fai e di numerosissimi giovani volontari, l'iniziativa offrirà visite a contributo libero per dare vita a un grande racconto diffuso tra monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte e tradizioni locali.

I visitatori, oltre a riscoprire le meraviglie del Paese, potranno sostenere concretamente le attività di tutela e valorizzazione della Fondazione, consultando l'elenco dei siti e le modalità di visita sul portale ufficiale del Fai. In questa specifica edizione, la Fondazione dedica un'attenzione particolare all'artigianato italiano e al Made in Italy, mettendo in risalto i saperi, le tradizioni manifatturiere, gli antichi mestieri e la creatività che definiscono l'identità dei territori.

Nel cuore medievale di Asti, i riflettori saranno puntati sul Palazzo del Vescovado, una dimora storica solitamente non visitabile, originariamente di proprietà della famiglia di mercanti Macalufo e acquistata nel 1412 dal vescovo Alberto Guttuari per farne la sede diocesana. Il percorso di visita prenderà il via dalla Colonna della Misericordia, proseguirà nel cortile e nel giardino storico settecentesco ideato dall'architetto Giovanni Antonio Veneroni, fino ad accedere al salone cinquecentesco impreziosito dal soffitto decorato e dal fregio affrescato commissionati dal vescovo Vasino II Malabaila tra il 1519 e il 1525. Situato nei pressi della Cattedrale e di fronte al Seminario (anch'esso aperto al mattino), il palazzo conserva importanti testimonianze medievali come le murature in mattoni a vista, le antiche bifore e la torre di via Carducci, recuperata tra il 1988 e il 1990.

Un evento passato a Le Cattedrali dell'Arte

A breve distanza da Asti, nelle vicinanze della Riserva Naturale di Valleandona, Valle Botto e Val Grande, le Giornate Fai offriranno un'ulteriore apertura speciale, riservata agli iscritti, nel Relais Le Cattedrali, sede de Le Cattedrali dell'Arte. Lo spazio espositivo raccoglie la collezione ideata e allestita da Massimo Cotto, giornalista, scrittore e grande esperto di musica deceduto nel 2024. Concessa in prestito dalla famiglia all'Associazione CattArte, la raccolta comprende circa trentamila supporti tra vinili, cd e memorabilia autografate da icone della musica quali Paul McCartney, Ennio Morricone e Frank Zappa. L'esposizione vanta inoltre 160 opere realizzate da 100 artisti di fama internazionale, tra cui Bob Dylan, Miles Davis, Leonard Cohen, Laura Pausini e Dario Fo. L'allestimento si propone come un luogo vivo e un'arca di memoria per preservare la sacralità della musica analogica, ponendosi come ponte tra la cultura immateriale del digitale e la testimonianza fisica degli oggetti del passato.

Maggiori informazioni sugli orari di visita sono disponibili nella sezione dedicata ad Asti del sito Giornate Fai d'Autunno.