Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Viaggio

È partita alla volta di Venezia la Crociera 2026

Gli astigiani viaggeranno a bordo della MSC Lirica per sette giorni indimenticabili

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Ottobre 2026 06:51:55

Astigiani al via della crociera

Partita la crociera 2026

Sorrisi e spirito di gruppo alla salita nel bus, alla volta di una sette giorni da ricordare. È partita da Asti Est, alla volta di Venezia, la crociera 2026 de La Nuova Provoncia e CalaMajor Viaggi di via Brofferio.

Accompagnati dall'imprescindibile Emanuela Vendraminetto, i turisti astigiani, unitamente ad alcuni alessandrini, raggiungeranno all'ora di pranzo Venezia e saliranno su MSC Lirica per una settimana indimenticabile che li porterà a Kotor, Mykonos, Syros e Ancona, per rientrare a Venezia sabato 10 ottobre. 

La loro esperienza sarà raccontata dal canonico "diario di bordo", da immagini e filmati durante questa magnifica sette giorni.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133