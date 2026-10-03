È partita alla volta di Venezia la Crociera 2026

Sorrisi e spirito di gruppo alla salita nel bus, alla volta di una sette giorni da ricordare. È partita da Asti Est, alla volta di Venezia, la crociera 2026 de La Nuova Provoncia e CalaMajor Viaggi di via Brofferio.

Accompagnati dall'imprescindibile Emanuela Vendraminetto, i turisti astigiani, unitamente ad alcuni alessandrini, raggiungeranno all'ora di pranzo Venezia e saliranno su MSC Lirica per una settimana indimenticabile che li porterà a Kotor, Mykonos, Syros e Ancona, per rientrare a Venezia sabato 10 ottobre.

La loro esperienza sarà raccontata dal canonico "diario di bordo", da immagini e filmati durante questa magnifica sette giorni.