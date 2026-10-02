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Secolo di vita

Montegrossesi in Liguria per festeggiare i 100 anni di Rino Duretto

Un nutrito gruppo di compaesani gli ha portato gli speciali auguri a Borghetto Santo Spirito dove vive con la moglie Esterina

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

02 Ottobre 2026 16:28:00

Montegrossesi in Liguria per festeggiare i 100 anni di Rino Duretto

Rino Duretto con la moglie Esterina, le figlie Alessandra e Silvana e il diacono Giovanni Bianco

Lo hanno raggiunto in Liguria, a Borghetto Santo Spirito, dove vive con la moglie Esterina, per festeggiare il traguardo dei suoi 100 anni. Un nutrito gruppo partito da Montegrosso d'Asti ha così voluto rendere omaggio al montegrossese Rino Duretto nella preziosa ricorrenza, festeggiato alla presenza delle figlie Alessandra e Silvana con le loro famiglie.

Nella mattinata in Liguria per la comitiva montegrossese la visita e la partecipazione alla celebrazione della messa al santuario Madonna della Misericordia di Savona, quindi gli auguri al neocentenario e il pranzo ad Alassio. A Rino Duretto, nato in frazione Santo Stefano di Montegrosso il 14 settembre 1926, è stato consegnato un attestato da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Monica Masino; a nome della parrocchia il diacono Giovanni Bianco gli ha donato la pergamena con la benedizione del Papa e l'atto di battesimo. «A dio piacendo nel mese di aprile dell'anno prossimo festeggerà insieme alla moglie un altro traguardo straordinario: i 75 anni di matrimonio».

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