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Tutte le chiusure al traffico sabato 3 ottobre in occasione del "Trail della Barbera"

Saranno interessati i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti

Redazione web

Redazione web

02 Ottobre 2026 12:35:45

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In occasione del “Trail della Barbera”, organizzata dalla Società Atletica Asti 2.2 A.s.d., la Prefettura annuncia la chiusura al traffico per sabato 3 ottobre 2026 delle strade interessate dalla predetta competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

La manifestazione sportiva, con partenza e arrivo a Mongardino, interesserà il territorio dei Comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d’Asti con le seguenti chiusure per il passaggio in:

  • Partenza da Via IV Novembre in Mongardino, poi SP 15 Rocca d’Arazzo – Vigliano per circa mt. 400 per raggiungere l’imbocco della strada interpoderale denominata “Blindera”;

  • SP 15 Rocca d’ArazzoVigliano dove è previsto un attraversamento perpendicolare al senso di marcia per circa mt. 12 al fine del collegamento di Via San Vincenzo con la strada interpoderale “Variglia Monchissone”;

  • Strada in Loc. Rivi – Fraz. San Marzanotto del Comune di Asti per circa mt. 300;

  • Frazione Montemarzo a partire dalla Ghirlandina proseguendo in direzione Cavallino per accedere alla Frazione Valmontasca di Vigliano d’Asti;

  • Comune di Mongardino: da Via Tiglione percorrendo un tratto di S.P. 15 fino a raggiungere una strada interpoderale alla quale si accede sulla sinistra subito dopo il ponte della ferrovia, per giungere a Mongardino in Via IV Novembre.

Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 15.00 circa fino alle ore 18.00 circa, con riapertura della circolazione quando saranno transitati tutti gli atleti.

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