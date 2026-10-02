Tutte le chiusure al traffico sabato 3 ottobre in occasione del "Trail della Barbera"

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Avviso
02 Ottobre 2026 12:35:45
In occasione del “Trail della Barbera”, organizzata dalla Società Atletica Asti 2.2 A.s.d., la Prefettura annuncia la chiusura al traffico per sabato 3 ottobre 2026 delle strade interessate dalla predetta competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.
La manifestazione sportiva, con partenza e arrivo a Mongardino, interesserà il territorio dei Comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d’Asti con le seguenti chiusure per il passaggio in:
Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 15.00 circa fino alle ore 18.00 circa, con riapertura della circolazione quando saranno transitati tutti gli atleti.
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