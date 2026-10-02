Damigella del Palio 2026: un'edizione record, saranno 19 i Comitati in gara

Sarà un’edizione da record quella di “Palio a… Teatro”, l’evento-spettacolo organizzato da Albatros Comunicazione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Asti. Venerdì 9 ottobre, a partire dalle 20.45, il Teatro Alfieri ospiterà la serata dedicata all’elezione della “Damigella del Palio” 2026 condotta da Beppe Giannini e Chiara Iannaccone delegata ad eleggere colei che succederà a Elisa Secchi di San Pietro, vincitrice dello scorso anno.

A contendersi il titolo saranno le rappresentanti di ben 19 Comitati Palio, il numero più alto mai raggiunto dalla manifestazione: il precedente record risaliva al 2011, quando i Comitati partecipanti erano stati 18. Rispetto allo scorso anno sono quattro le presenze in più, grazie ai ritorni di Cattedrale, Montechiaro, San Paolo assenti nel 2025 e Tanaro, quest’ultimo nuovamente in gara dopo l’ultima partecipazione del 2010.

Il Rione San Silvestro non presenterà una Damigella, ma sarà rappresentato in sala da un significativo numero di Borghigiani per ricordare con la figlia Samantha la figura di Maria Teresa Perosino.

Si contenderanno il riconoscimento: Baldichieri con Kristina Miroglio, Canelli con Elettra Rossi, Castell’Alfero con Martina Rainero, Cattedrale con Carolina Goria, Don Bosco con Francesca Viarengo, Moncalvo con Ludovica Gatti, Montechiaro con Carolina Brichese, Nizza Monferrato con Gaia Torello, San Lazzaro con Beatrice Pippione, San Martino San Rocco con Francesca Rissone, San Marzanotto con Jessica Guzzon, San Paolo con Cecilia Torchio, San Pietro con Ilaria Mossotto, San Secondo con Rebecca Irma Magliano, Santa Caterina con Giulia Lazzaro, Santa Maria Nuova con Carlotta Orlandinotti, Tanaro con Greta Insogna, Torretta con Cecilia Braccini e Viatosto con Adele Fassone. Ogni Damigella sarà poi accompagnata da un paggio e da una piccola dama.

Le candidate, nate tra il 2012 e il 1996, dovranno aver sfilato per lo stesso borgo in occasione del Palio 2026. Ciascuna sarà accompagnata da un Paggio e da una Piccola Dama, di età compresa tra i 4 e gli 8 anni. A valutare le concorrenti sarà una giuria presieduta dal Capitano del Palio Giuseppe Vertucci, alla sua prima esperienza in questo ruolo affiancato dai Magistrati Davide Argenta e Marco Bonino, e composta da giornalisti e rappresentanti del mondo del Palio.

A condurre la serata saranno Beppe Giannini e Chiara Iannaccone. Le immagini dell’appuntamento saranno fornite da GRP Vera TV, con la regia di Pierfranco Verrua.

Nel corso della serata si celebreranno i successi dei Comitati Palio, il Borgo Don Bosco per la vittoria del Paliotto, il Borgo San Lazzaro per la vittoria della categoria Musici al Paliotto, il Borgo Tanaro per il Premio Panathlon al Paliotto, sempre il Borgo Don Bosco per il Premio "Soroptimist” per la miglior Sfilata e il Borgo Santa Maria Nuova per il riconoscimento Memorial "Mara Sillano Sabatini" aggiudicatosi per la miglior sfilata dei bambini.

Il Teatro Alfieri sarà inoltre il palcoscenico per la premiazione del “Superprestige 2026”, con la consegna dei riconoscimenti ai primi cinque Comitati Palio classificati al termine delle manifestazioni dell’anno.

Nel 2025 il successo finale era andato al Comitato Palio San Lazzaro, che aveva preceduto Santa Maria Nuova, San Marzanotto, Don Bosco e San Pietro, al termine di un’edizione che aveva visto la partecipazione di 21 Comitati Palio, oltre ai Gruppi del Capitano e dell’ASTA.

In attesa dell’assegnazione dei punti legati alla “Damigella”, l’attuale classifica del Superprestige 2026 vede al comando Nizza Monferrato con 106 punti, seguito da San Marzanotto (86), Torretta (79), Castell’Alfero (70), Don Bosco e Montechiaro (53). Seguono San Damiano (50), Moncalvo e San Lazzaro (33), Santa Caterina (29), San Pietro (24), Gruppo ASTA (23), Santa Maria Nuova (22), Baldichieri (20), San Martino/San Rocco (17), Viatosto (16), San Paolo (15), Cattedrale (13), San Secondo e Tanaro (11), Canelli e Viatosto.