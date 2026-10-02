È ufficiale, Michele Miravalle è il candidato a sindaco di Asti della coalizione progressista di centrosinistra

Asti ha il suo quarto candidato a sindaco. Dopo mesi di confronti su programma e priorità da proporre ai cittadini, la coalizione progressista (alias campo largo del centrosinistra) ha ufficialmente scelto il consigliere comunale del Pd Michele Miravalle come candidato per le comunali del 2027. La presentazione ufficiale della coalizione e del programma elettorale sarà fatta sabato 10 ottobre, alle 10.30, nel cortile del Circolo Way Assauto di corso Pietro Chiesa 20.

Miravalle guiderà una coalizione ampia e plurale, composta, ad oggi, da liste civiche e partiti, molti dei quali presenti in Consiglio comunale: Ambiente Asti, CambiAmo Asti, Europa Verde, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prendiamoci Cura di Asti e Uniti si può.

«Presentiamo una candidatura, ma soprattutto un progetto per Asti, una città dove ‘stare bene’ - dichiara Miravalle - Partiamo dall’esperienza di questi anni in Consiglio comunale e da una squadra che è diventata sempre più coesa. Quelli che ci aspettano saranno tempi complicati, occorrerà fare scelte difficili e strategiche. Asti sta peggio di dieci anni fa e servono scelte coraggiose. Siamo pronti a prenderci la responsabilità di governare per tutti gli Astigiani, anche quelli che non la pensano come noi. Dal 2027 dovrà aprirsi una nuova stagione».

Il centrosinistra, dopo quasi dieci anni di governo cittadini del centrodestra, punta a ottenere il favore degli elettori con un programma basato sulla «discontinuità rispetto all'attuale amministrazione e un deciso rinnovamento, a partire dal ricambio generazionale». Ad aprire l’evento del 10 ottobre sarà un gruppo di giovani che nel 2022, anno delle ultime elezioni comunali, era minorenne e andrà per la prima volta a votare. Durante la presentazione saranno ufficializzate dieci idee «concrete, sostenibili e realizzabili in tempi certi che saranno alla base del programma elettorale e che vogliono far tornare Asti una città dove “stare bene”».

Chi è il candidato a sindaco

Michele Miravalle, 39 anni, è professore di Filosofia e Sociologia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. È sposato con Giulia e papà di Giacomo e Gioia. È consigliere comunale di Asti dal 2022. È stato coordinatore nazionale dell’Osservatorio di Antigone (2016-2026), associazione impegnata sui temi dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Ha avuto esperienze di lavoro e di ricerca all’estero, al King’s College di Londra (2024), all’Università della California - Law San Francisco (2022) e in Centroamerica, dove per conto del Ministero degli Esteri - Agenzia per la Cooperazione Internazionale si è occupato di sicurezza nelle carceri minorili (2017). Coordina progetti di ricerca sulla salute mentale, la devianza minorile e la sicurezza urbana.