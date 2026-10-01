In frazione Accorneri gara di trattori, i "senior" in mostra e antica trebbiatura

C’è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di trattori. Ed è alla frazione Accorneri di Viarigi sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Tutto pronto, infatti, per la seconda edizione della Festa della Tradizione Contadina, promossa e organizzata dall’associazione “Gli Amìs di Curné”, nata per valorizzare e celebrare le radici agricole del territorio, offrendo ai visitatori un ricco programma di manifestazioni e intrattenimenti legati alla cultura rurale.

Si parte sabato pomeriggio con un evento che raccoglie sempre molti curiosi ed esperti di motoristica agricola: la competizione di tiro alla slitta con trattori. Un’occasione per mettere alla prova la potenza dei mezzi che si sfideranno nella prova di trascinamento di un peso lungo un tracciato.

Domenica saranno di scena i “nonni” dei trattori che si cimenteranno nella gara il sabato pomeriggio. I trattori d’epoca saranno in mostra esclusivamente per farsi ammirare, per far riaffiorare le storie di lavoro nei campi e la vita contadina che ha modellato il territorio oggi così apprezzato anche dai turisti.

Nel pomeriggio, sempre di domenica, si terrà la dimostrazione di trebbiatura a cura dei veterani contadini di Accorneri che mostreranno tecniche tradizionali trasmesse di generazione in generazione. Per i più piccoli saranno allestiti giochi all’aperto e non mancheranno anche quelli per gli adulti. Durante l’evento sarà presente lo stand enogastronomico in cui saranno serviti piatti tipici della tradizione locale.