Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 1 ottobre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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01 Ottobre 2026 21:53:27
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 6 punti “5”, ciascuno dei quali vince 28.421,35 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 34.800.000 €.
Bari: 72 – 18 – 46 – 68 – 8
Cagliari: 36 – 73 – 74 – 13 – 25
Firenze: 4 – 45 – 39 – 75 – 68
Genova: 19 – 82 – 73 – 29 – 7
Milano: 35 – 53 – 23 – 20 – 5
Napoli: 65 – 7 – 29 – 41 – 34
Palermo: 9 – 51 – 48 – 31 – 58
Roma: 87 – 9 – 90 – 37 – 10
Torino: 85 – 67 – 47 – 49 – 17
Venezia: 25 – 52 – 16 – 72 – 45
Nazionale: 46 – 42 – 72 – 76 – 73
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 66 – 12 – 56 – 41 – 5 – 28
Numero Jolly: 73
Numero SuperStar: 42
Jackpot per la prossima estrazione: 34.800.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 6 da € 28.421,35
Punti 4: 695 da € 250,85
Punti 3: 25.242 da € 20,74
Punti 2: 370.069 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 98 da € 2.074,00
2 Stella: 1.302 da € 100,00
1 Stella: 8.511 da € 10,00
0 Stella: 17.188 da € 5,00
Numeri vincenti:
4 – 7 – 9 – 18 – 19 – 25 – 35 – 36 – 45 – 46 – 51 – 52 – 53 – 65 – 67 – 72 – 73 – 82 – 85 – 87
Numero Oro: 72
Doppio Oro: 72 – 18
13 – 16 – 20 – 23 – 29 – 31 – 37 – 39 – 41 – 47 – 48 – 68 – 74 – 75 – 90
26 – Elmo
4 – Maiale
23 – Amo
41 – Buffone
30 – Cacio
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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