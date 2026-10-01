Festa della tradizione contadina ad Accorneri, tra trattori d’epoca e trebbiatura

Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, la frazione Accorneri di Viarigi ospiterà la seconda edizione della Festa della Tradizione Contadina e gara di trattori. Promossa dall’associazione “Gli Amìs di Curnè”, la manifestazione vuole valorizzare le radici agricole della zona attraverso un programma dedicato alla cultura rurale e al lavoro nei campi.

I festeggiamenti prenderanno il via nel pomeriggio di sabato con la gara di tiro alla slitta con trattori, una prova di potenza nella quale i partecipanti si sfideranno trascinando un peso lungo un tracciato.

La mattinata di domenica sarà dedicata ai trattori d’epoca, con l’esposizione di modelli storici che permetterà agli appassionati di ripercorrere, attraverso i mezzi agricoli, l’evoluzione del lavoro nei campi. Nel pomeriggio, i contadini di Accorneri più esperti mostreranno le tecniche tradizionali della trebbiatura, tramandate nel tempo.

Non mancheranno i giochi all’aperto per grandi e bambini e uno stand enogastronomico con piatti tipici della tradizione locale, per accompagnare una festa pensata per riunire generazioni diverse intorno alla memoria e alla cultura contadina.