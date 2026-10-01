L'11 ottobre torna Tavolontariato con la merenda sinoira della solidarietà

Ad Asti, come da tradizione all'inizio dell'autunno, si sta predisponendo il prossimo Tavolontariato, la grande merenda sinoira della solidarietà in programma per domenica 11 ottobre. L'iniziativa, nata nel 2018, vuole essere un momento di incontro aperto alle associazioni del territorio per condividere idee e fare rete, celebrando il valore del volontariato e mettendo in luce il lavoro svolto dalle diverse realtà locali.

Promossa dal CSVAA in collaborazione con Il Dono del Volo, la manifestazione conta sul patrocinio del Comune e della Provincia di Asti, di Promeco e dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Riconfermando la formula ideata dall'ex assessore ai Servizi Sociali Mariangela Cotto e sperimentata nelle edizioni precedenti, l'evento si svolgerà nella cornice cittadina di piazza Roma. Il ritrovo per volontari e associazioni è fissato a partire dalle ore 16, mentre l'inizio ufficiale della merenda prenderà il via alle 17 per concludersi verso le 19.30. Gli organizzatori forniranno gratuitamente l'allestimento composto da tavoli, sedie, tovaglie, piatti e bicchieri, mentre ciascuna associazione dovrà occuparsi direttamente di preparare e portare cibo e bevande per i propri partecipanti.

Ciascun gruppo potrà disporre di un numero massimo di 10 posti a sedere, con la possibilità per gli altri volontari dell'associazione di alternarsi al tavolo assegnato. Per ragioni logistiche, l'iniziativa è rivolta principalmente alle associazioni della città di Asti; le eventuali richieste provenienti da enti della provincia saranno comunque raccolte e valutate in base ai posti ancora disponibili. Gli organizzatori precisano inoltre che, nell'eventualità di meteo avverso, la manifestazione si svolgerà in un luogo al coperto.

Le associazioni interessate a prendere parte al pomeriggio di festa e condivisione dovranno confermare la propria presenza entro martedì 2 ottobre. Le iscrizioni si effettuano inviando un'e-mail all'indirizzo at@csvastialessandria.it oppure telefonando al numero 0141 321897, indicando la denominazione dell'associazione e il numero stimato di volontari presenti.