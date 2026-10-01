Arte, architettura e letteratura: Castell'Alfero si prepara a un weekend di cultura

Castell'Alfero si appresta a vivere un weekend intenso di eventi all'insegna dell'arte, del patrimonio storico e della letteratura.

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre, dalle 11 fino alle 19, con l'esposizione delle opere delle due artiste di Germinale, Lisa de Marchi e Nina Bertoletti, nel Salone Rosso del Castello di Castell'Alfero.

Domenica 4 ottobre sarà l'ultima giornata di apertura per il Germinale Monferrato Art Fest e per la chiesa della Madonna della Neve, considerata un gioiello architettonico del romanico astigiano. L'edificio sarà visitabile al mattino dalle 10 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. All'interno, i visitatori potranno ammirare gli affreschi del catino absidale, la policromia della pietra arenaria e del cotto, oltre al campanile a sezione circolare, unico nel suo genere.

L'evento conclusivo si terrà domenica 4 ottobre alle ore 17 nel Salone Verde del castello, dove verrà presentato il libro "Piemontesi DOC", edito da Neos. Si tratta di un'antologia corale di quindici racconti che restituisce un ritratto autentico del Piemonte e della sua gente, intrecciando storia e memoria, comunità e solitudine. Tra i personaggi delle storie figurano preti astuti e generosi, vignaioli filosofi, bambini curiosi, donne emancipate e uomini alle prese con la vecchiaia e la morte. Il sottotitolo dell'opera, "Protagonisti ma con discrezione", richiama la riservatezza propria dei piemontesi e il motto locale "esageruma nen".