Questore: «Il poliziotto è un mestiere che ci dà molto ma a cui noi diamo di più»

La voce inevitabilmente incrinata dall'emozione per essere l'ultimo "Family Day" vissuto in Questura dopo tanti anni di carriera in Polizia. Era quella del Questore di Asti, Marina Di Donato, che a breve andrà in pensione e nell'incontro con poliziotti e poliziotte in servizio, ha voluto fare un saluto che ha il sapore dell'addio.

«E' la mia ultima festa di San Michele Arcangelo - ha detto - Con la festa di San Michele iniziai la mia carriera, nel 1990, con sciarpa e sciabola d'ordinanza come si usava allora. In mezzo quasi 40 anni di percorso fatto di passione, amore per questo mestiere. Che mi ha dato tanto, come ha dato tanto a tutti i poliziotti d'Italia, ma che ci ha preso di più ancora. Eppure rifarei tutto da capo».

Per la prima volta, alla cerimonia dedicata alle famiglie dei poliziotti e poliziotte in servizio, ha voluto aggiungere, oltre alle consegne di lodi, medaglie e riconoscimenti di servizio, anche un "benvenuto" ai giovanissimi appena usciti dalle scuole di Polizia.

«Questo non è e non potrà mai essere solo un lavoro - ha detto - è un modo di vivere che ti entra sotto pelle e resta lì tutta la vita, anche dopo la pensione Ai giovani, consiglio di ricordare sempre chi siamo, da dove veniamo, salvando il ricordo di chi ha versato sangue e perso la vita per difendere la Costituzione e i principi che regolano la comunità. Siamo al servizio dei cittadini e questo è un principio che deve essere chiaro a tutti in ogni momento».

Poi la consegna dei riconoscimenti.

Lode all'assistente capo coordinatore Marcello Abela, all'agente Anna Marengo, all'agente Mauro Celauro e all'agente Marco Troso.

Medaglie di commiato per il personale che ha lasciato la Questura per la pensione al sostituto commissario Eleonora Fanega, agli ispettori Lucia Allegretti, Giorgio Gifuni, Paolo Carassini, Flavio Sigliano, al sovrintendente capo Claudio Turetta, al sovrintendente Valter Testa, al vice sovrintendente Cinzia Romaneti e all'assistente capo coordinatore Daniela Fassio.

Consegnate anche le medaglie e croci per anzianità di servizio. Medaglia d'oro al merito di servizio al commissario capo in pensione Antonella Reggio, agli assistenti capo coordinatore Marco Ferrero e Alessandro Iaia; medaglia d'argento al vice sovrintendente Gianluca Panicali e all'assistente capo coordinatore Francesco Miduri; medaglia di bronzo agli assistenti Pietro Stanganello e Andrea Gonella; croce d'oro al merito di servizio al comissario capo Antonella Reggio. Croce d'oro per anzianità d servizio al sovrintendente capo Claudio Turetta, al sovrintendente Manuela Rainero, al vice sovrintendente Salvatore Curcio e all'assistente capo coordinatore Giovanni Migliardi. Croce d'argento per anzianità al primo dirigente Walter De Meo, al vice ispettore Nicola Gonella, al sovrintendente Maurizio Maggiore, agli assistenti capo coordinatore Danilo Tron e Alessandro Berta. Croce di bronzo al vice sovrintendente Gianluca Panicali e agli assistenti capo coordinatore Marco Ferrero e Alessandro Iaia.

Infine gli attestati di bevenuto agli agenti in prova Luca Agostino, Giada Bianco Dolino, Loredana Cordì, Giovanni Battista Bonino, Alessandro Farina, ichele Felice, Salvatore Graceffa, Matteo Mazza, Ilyad Mourchid, Alessandro Mussa, Megan Parisi, Lorenzo Piotto, Giorgio Riccardi e Gaia Romano.