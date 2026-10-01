A Portacomaro un mese nel segno del giallo

Il giallo entra nelle colline astigiane e per quasi un mese trasforma Portacomaro in un punto d'incontro per gli appassionati di noir, misteri e narrativa poliziesca. Fino al 25 ottobre è in programma “Giallo in collina”, rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Portacomaro, con un calendario che mette insieme incontri con gli autori, appuntamenti per le scuole e momenti conviviali.

A fare da cornice alle presentazioni saranno alcuni dei luoghi più caratteristici del paese, dalla chiesa romanica di San Pietro alle realtà agricole e ricettive del territorio. Gli incontri sono tutti a ingresso gratuito e si svolgeranno principalmente alle 18.

Il primo appuntamento con gli autori è sabato 3 ottobre all'Agriturismo Coppo 1829, dove Cristina Rava presenterà “Strano, molto strano” (Nero Rizzoli). Sabato 10 ottobre sarà invece la volta di Enrico Pandiani, alla chiesa romanica di San Pietro, con “I compagni di Ventura” (Nero Rizzoli). Nello stesso luogo, domenica 11 ottobre, Paolo Davide Manina proporrà “Il portico degli impiccati” (Isolario Edizioni).

Enrico Pandiani, autore di "I compagni di ventura"

La rassegna proseguirà domenica 18 ottobre alla Tenuta Margherita con Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, autori di “I delitti della luce bianca” (Fratelli Frilli Editori). Gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno a Casa Pozzi-Casa della Musica: sabato 24 ottobre Roberto Centazzo presenterà “C'è un po' di maretta” (TEA), mentre domenica 25 ottobre toccherà a Orso Tosco con “La malinconia del Tartufo” (Nero Rizzoli).

Accanto agli incontri dedicati agli adulti, “Giallo in collina” riserva uno spazio particolare ai giovani lettori. Pochi giorni fa alla Palatenda di piazza del Tamburello, Sonia Elisabetta Corvaglia ha incontrato gli studenti per parlare della serie “Enid Enigma”. Per gli alunni della scuola media è inoltre previsto il laboratorio di scrittura creativa “A scuola di Giallo con Camilla”, curato dallo scrittore Rocco Ballacchino.

La formula della rassegna non si ferma alla presentazione dei libri. Al termine degli incontri pomeridiani sarà infatti possibile fermarsi per un aperitivo insieme all'autore, al costo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al 347-5480310. Durante gli appuntamenti sarà inoltre disponibile la vendita dei libri a cura de Il Punto Libreria.

Per informazioni è possibile scrivere a biblioteca.portacomaro@gmail.com. La rassegna è realizzata con il sostegno e la collaborazione di Banca di Asti, Coppo 1829, Tenuta Margherita, Cascina Morando, Durando, Il Miele di Laura G., Gentili & Paesio e Pro loco di Portacomaro.