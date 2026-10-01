Camminando con Libera, dal centro di Moncalvo a Cascina Graziella

Una camminata per attraversare le colline di Moncalvo e arrivare fino a Cascina Graziella, luogo simbolo dell’impegno per la legalità. È l’iniziativa “Camminando con Libera a Cascina Graziella”, in programma domenica 4 ottobre, organizzata dall’associazione di promozione sociale Camminare Lentamente e dal Coordinamento provinciale di Libera Asti, in collaborazione con il Comune di Moncalvo, l’associazione Rinascita e il progetto “Se fossi Filo”.

La giornata comincerà alle 10 in piazza Garibaldi, davanti all’Ufficio turistico, con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. A seguire sarà possibile conoscere meglio la città attraverso una visita accompagnata da esperti. Per chi vorrà fermarsi a pranzo è prevista, alle 12.30, la possibilità di usufruire di un prezzo concordato in alcuni ristoranti di Moncalvo, previa prenotazione.

Il momento centrale sarà nel pomeriggio. Alle 14.30 partirà la camminata di circa sei chilometri, lungo strade sterrate e percorsi a bassa percorrenza, che porteranno i partecipanti fuori dal centro abitato fino a Cascina Graziella. La passeggiata permetterà così di unire la scoperta del paesaggio alla conoscenza di una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per le iniziative dedicate alla legalità.

A Cascina Graziella è infatti stato recentemente riaperto il cantiere per completare il recupero del bene confiscato alla mafia. La destinazione e la valorizzazione di questi spazi rappresentano uno degli aspetti concreti attraverso cui i beni sottratti alle organizzazioni criminali possono tornare a essere patrimonio della collettività.

L’arrivo è previsto intorno alle 16 in piazzetta Santa Maria, dove i partecipanti saranno accolti dalle istituzioni. Al termine della camminata è previsto un momento conviviale con un ristoro per tutte e tutti direttamente in cascina. Per il rientro a Moncalvo sarà disponibile un servizio navetta. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking.

La partecipazione ha un costo di 5 euro per i tesserati di Camminare Lentamente, 10 euro per gli adulti non tesserati e 3 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Una parte del ricavato sarà devoluta al progetto Cascina Graziella. L’iniziativa rientra nelle attività del Coordinamento provinciale di Libera Asti e si svolge inoltre in collaborazione con il progetto "L’ora viola", a sostegno di "Casa delle rose".

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 3 ottobre, contattando Camminare Lentamente all’indirizzo camminarelentamente2@gmail.com o ai numeri 380-6835571 e 349-7210715. Informazioni anche sul sito www.camminarelentamente.it