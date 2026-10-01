Nasce la lista civica "Voice of People" e Daniele Carollo annuncia la candidatura a sindaco di Asti

Daniele Carollo, anche conosciuto ad Asti con il soprannome di "Pro Copio" per i suoi video di denuncia sui social, ha annunciato la nascita della lista civica "Voice of People". L'iniziativa politica trae origine dalla diretta esperienza dell'omonima associazione e dalle istanze raccolte nei quartieri tra i cittadini che lamentano di non essere ascoltati dalle istituzioni locali. Carollo, che si presenta alla guida del movimento senza il sostegno di partiti politici tradizionali, dichiara di «voler portare le esigenze quotidiane dei residenti all'interno del Consiglio comunale».

Tra i temi centrali del programma figura la situazione della sanità locale, segnata «dalle criticità delle liste d'attesa all'ospedale Cardinal Massaia e dalla carenza di medici di base nei quartieri». Sul piano fiscale e gestionale, la lista civica propone una riduzione di tasse locali come Imu e Tari: «Ogni euro del Comune deve tornare ai cittadini in servizi reali: - commenta Carollo - strade, scuole, sicurezza. Non in poltrone e consulenze».

In materia di sicurezza e vivibilità urbana, la proposta prevede l'aumento dell'illuminazione pubblica, l'installazione di telecamere di sorveglianza e la presenza di agenti della polizia municipale di prossimità in corso Alfieri e nei vari quartieri. Ma il candidato a sindaco lancia anche un'altra proposta: «una navetta comunale per i detenuti di Quarto che escono per lavorare. Chi sconta la pena lavorando non deve pesare sulla famiglia e può ripagare Asti. Questa per me è giustizia».

Dal candidato a sindaco arriva, inoltre, un piano d'asfalto strutturale che superi la logica degli interventi provvisori. Parallelamente, il movimento sostiene la valorizzazione turistica continua del Palio, della Douja d'Or e dell'enogastronomia locale durante tutto l'anno, unita a una gestione della Ztl orientata al sostegno del commercio cittadino. Un'attenzione specifica viene rivolta alle frazioni per le quali propone un servizio di navette di collegamento con il centro urbano, unito ad azioni di assistenza per gli anziani soli e all'abbattimento delle liste d'attesa negli asili nido.

Infine, la lista civica di "Voice of People" rilancia interventi su ambiente, diritti e trasparenza amministrativa, l'attivazione di uno sportello comunale contro le discriminazioni e forme di supporto per le famiglie arcobaleno.