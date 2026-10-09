Cosa fare nel weekend ad Asti e in provincia

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 3 e domenica 4 ottobre scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

ASTI - Giornate FAI d'autunno

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, che ad Asti consentono di visitare luoghi storici normalmente meno accessibili. Tra le aperture previste ci sono il Vescovado, già Casaforte dei Macalufo, con il suo giardino storico e gli ambienti interni, e il Seminario Vescovile.

Il Vescovado è visitabile sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Per il Seminario Vescovile sono indicate aperture dalle 10 alle 12 in entrambe le giornate.

ASTI - Fiera d'autunno

Domenica 11 ottobre il centro di Asti ospita la Fiera d’Autunno, con bancarelle in piazza Alfieri e nelle vie limitrofe.

Gli espositori proporranno prodotti alimentari e articoli di vario genere, offrendo l’occasione di passeggiare in centro e curiosare tra le diverse proposte.

ASTI - Tennis in città

Ad Asti prosegue fino a domenica 11 ottobre anche Tennis in Città, iniziativa collegata alle Nitto ATP Finals di Torino. Piazza Alfieri ospita campi temporanei per attività di minitennis e tennis tavolo, con appuntamenti pensati per avvicinare anche i più giovani allo sport.

ASTI - BioAgroArte

Sabato torna anche BIOAGROARTE, il mercatino dedicato al biologico, all’artigianato e ai prodotti naturali in piazza Statuto ad Asti.

VILLA SAN SECONDO - Sagra dell'Agnolotto d'Oca

La Festa della Madonna delle Grazie anima Villa San Secondo da venerdì 9 a domenica 11 ottobre con tre appuntamenti: la 18ª Sagra dell’Agnolotto d’Oca, la 21ª Sagra del Friceu e la 27ª edizione del mercatino.

Sabato 10 ottobre lo stand gastronomico apre alle 19.30, con diverse specialità anche a base di oca. Domenica 11, invece, il mercatino accompagnerà la giornata insieme alla distribuzione dei friceu, mentre lo stand gastronomico aprirà alle 12.30. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio anche al Grande Gioco dell’Oca per le vie del paese, un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e adulti.

CASTELLERO - Fiera Città della Nocciola di Castellero

Prosegue fino a domenica 11 ottobre la 44ª Fiera Città della Nocciola di Castellero, appuntamento dedicato alla Nocciola Piemonte Trilobata. La manifestazione valorizza uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale con degustazioni e abbinamenti tra nocciole, zafferano, formaggi e altre specialità del territorio. Tra le iniziative segnalate c’è anche una degustazione al buio, pensata per esplorare sapori e profumi attraverso un’esperienza sensoriale.

Domenica sarà la giornata dedicata al grande pubblico, con la fiera mercato tra le vie del paese, appuntamenti legati alla meccanizzazione agricola, un convegno tematico e la possibilità di pranzare con piatti tipici. Non mancano le attività per i più piccoli e le proposte per scoprire il territorio a passo lento, lungo i sentieri dedicati alla nocciola.

MOTTA di COSTIGLIOLE - La Prima Bagna Cauda

Per gli amanti della cucina piemontese, un appuntamento da considerare è Sapori d’Autunno a Motta, frazione di Costigliole d’Asti. Il programma prevede la bagna cauda: lo stand gastronomico è indicato per sabato 10 ottobre alle 20 e domenica 11 alle 12.30. È prevista anche una proposta dedicata ai bambini.

È consigliabile contattare la Pro Loco per verificare disponibilità, menu e modalità di prenotazione.

MONTIGLIO - Fiera nazionale del Tartufo

Domenica 11 ottobre Montiglio Monferrato ospita la Fiera Nazionale del Tartufo, appuntamento dedicato al prezioso prodotto autunnale. La manifestazione unisce gastronomia e cultura, con iniziative legate al tartufo, mostre, visite guidate e i Treni del Tartufo.

COSTIGLIOLE D'ASTI - Tra i filari con i produttori

Sabato 10 ottobre Costigliole d’Asti propone un’esperienza dedicata a chi desidera unire attività all’aria aperta, vino e gastronomia.

L’iniziativa prevede percorsi in e-bike tra le colline, accompagnati da produttori e da una guida cicloturistica, con soste in tre cantine per degustazioni e un light lunch. Un modo per conoscere il paesaggio vitivinicolo e incontrare chi lavora nelle aziende del territorio.

Per informazioni su itinerari, disponibilità e prenotazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori.

ARAMENGO - Bacchanalia

Tra gli appuntamenti del fine settimana c’è anche Bacchanalia, iniziativa in onore di Bacco e Arianna in programma ad Aramengo sabato 10 e domenica 11 ottobre.

La manifestazione comprende proposte legate al mondo agricolo e vitivinicolo, prodotti alimentari, artigianato e hobbistica.

NIZZA MONFERRATO - Notte in Nizza

Per chi cerca un appuntamento serale, a Nizza Monferrato Notte in Nizza, iniziativa che porta nel centro cittadino musica, negozi aperti e proposte di street food.

Il programma del fine settimana comprende appuntamenti musicali e intrattenimento, con la possibilità di passeggiare tra le attività del centro e fermarsi per mangiare qualcosa.

MONTALDO SCARAMPI - Alla scoperta dei casotti

Domenica 11 ottobre a Montaldo Scarampi è in programma la quarta edizione di Alla scoperta dei casotti, una passeggiata gastronomica a tappe che conduce tra i tradizionali casotti contadini.

Il percorso è di circa 6.5 km e prevede diverse soste. Le iscrizioni sono indicate dalle 9.15, con partenza alle 10 dalla sede della Pro Loco. La quota di partecipazione segnalata è di 15 euro e i posti sono limitati, con iscrizione obbligatoria al numero 371 6798767, anche tramite WhatsApp.

COCCONATO - Mercatino vintage e letture itineranti

Sabato 10 ottobre Cocconato offre due occasioni per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia. Il Borgo racconta propone letture itineranti lungo le vie del paese e un incontro con un autore in biblioteca. Per chi ama andare a caccia di oggetti particolari, è inoltre segnalato il mercatino vintage e del modernariato lungo via Roma.