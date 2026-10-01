Aido in piazza per la Giornata Nazionale: gli appuntamenti nell’Astigiano

La giornata rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il mondo della donazione, ricevere informazioni corrette e chiarire dubbi e domande sul percorso che porta alla donazione degli organi. Tra gli strumenti più semplici e immediati per esprimere la propria volontà, c’è la CI Carta d’Identità.

Al momento del rilascio o del rinnovo del documento, infatti, è possibile dichiararsi favorevoli o contrari alla donazione di organi e tessuti. La volontà viene quindi registrata nel Sistema Informativo Trapianti.

Il primo appuntamento dell’Aido Provinciale di Asti si è già svolto lo scorso 20 settembre a Canelli, durante la Festa della Vendemmia. L’associazione ha incontrato cittadini e visitatori per parlare di donazione e illustrare le proprie attività.

Il calendario proseguirà nei prossimi mesi con altri incontri sul territorio. Il 2 ottobre, al mattino, i volontari saranno a Nizza Monferrato, all’ingresso di via Maestra. Il 4 ottobre l’appuntamento sarà nuovamente a Canelli, nel piazzale di Santa Chiara, al termine della Messa pomeridiana. Il 31 ottobre, sempre al mattino, Aido sarà presente ad Asti, all’ingresso di via Garibaldi, mentre l’ultimo appuntamento in programma sarà l’8 novembre a Costigliole d’Asti, al mattino, in via Roma.

Presso i banchetti sarà inoltre possibile trovare, dietro offerta, alcuni prodotti a marchio Aido, tra cui miele, marmellate e succhi biologici. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le attività dell’associazione e il lavoro di sensibilizzazione e diffusione.

Informarsi sulla donazione significa infatti conoscere le possibilità a disposizione, riflettere sulla propria volontà e parlarne anche con i propri familiari. Per questo Aido Provinciale di Asti invita i cittadini a fermarsi ai banchetti, conoscere l’associazione e approfondire le modalità con cui esprimere la propria scelta.