Telecomandi, chiavi, telefono e cappello: ecco gli oggetti smarriti e ritrovati ad Asti

La polizia municipale di Asti ha pubblicato sull'Albo Pretorio, attraverso il Settore commercio, l'elenco degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale tra il 15 e il 24 settembre. Tra i beni recuperati spicca un numero consistente di chiavi e telecomandi per veicoli:

Mazzo di 3 chiavi dotato di telecomando per autovettura Citroën (N. Reg. 217/26).

dotato di telecomando per autovettura (N. Reg. 217/26). Portachiavi in similpelle marrone recante la dicitura "Auto Elite Due Asti", abbinato a una chiave per auto Fiat (N. Reg. 221/26).

recante la dicitura "Auto Elite Due Asti", abbinato a una chiave per auto (N. Reg. 221/26). Telecomando con chiave d'auto marca Hyundai (N. Reg. 232/26).

marca (N. Reg. 232/26). Chiave elettronica per vettura BMW, comprensiva di chiave piccola con portachiavi (N. Reg. 233/26).

L'elenco include inoltre diversi effetti personali, accessori e dispositivi elettronici:

Cellulare Redmi dotato di doppia cover trasparente (N. Reg. 224/26).

dotato di doppia cover trasparente (N. Reg. 224/26). Mazzo da 5 chiavi di casa , di cui una lunga con portachiavi a forma di cuore rosa e stella in acciaio (N. Reg. 231/26).

, di cui una lunga con portachiavi a forma di e stella in acciaio (N. Reg. 231/26). Portafoglio bordeaux con tessere varie, contrassegnato dalle iniziali L.W - H.B (N. Reg. 236/26).

con tessere varie, contrassegnato dalle iniziali (N. Reg. 236/26). Cappello beige/marrone con la particolare sagoma a forma di busta (N. Reg. 225/26).

con la particolare sagoma a forma di busta (N. Reg. 225/26). Scatola con un paio di scarpe da donna pitonate (N. Reg. 230/26).

I cittadini che abbiano smarrito uno di questi beni possono rivolgersi al servizio Polizia Amministrativa del Comune di Asti citando il relativo numero di registrazione per le procedure di verifica e restituzione.