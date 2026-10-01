Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Avviso

Telecomandi, chiavi, telefono e cappello: ecco gli oggetti smarriti e ritrovati ad Asti

La polizia municipale ha reso noto l'elenco degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale tra il 15 e il 24 settembre

Redazione web

Redazione web

01 Ottobre 2026 08:18:47

Telecomandi, chiavi, telefono e cappello: ecco gli oggetti smarriti e ritrovati ad Asti

Telecomandi, chiavi, telefono e cappello: ecco gli oggetti smarriti e ritrovati ad Asti [foto I.A.]

La polizia municipale di Asti ha pubblicato sull'Albo Pretorio, attraverso il Settore commercio, l'elenco degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale tra il 15 e il 24 settembre. Tra i beni recuperati spicca un numero consistente di chiavi e telecomandi per veicoli:

  • Mazzo di 3 chiavi dotato di telecomando per autovettura Citroën (N. Reg. 217/26).
  • Portachiavi in similpelle marrone recante la dicitura "Auto Elite Due Asti", abbinato a una chiave per auto Fiat (N. Reg. 221/26).
  • Telecomando con chiave d'auto marca Hyundai (N. Reg. 232/26).
  • Chiave elettronica per vettura BMW, comprensiva di chiave piccola con portachiavi (N. Reg. 233/26).

L'elenco include inoltre diversi effetti personali, accessori e dispositivi elettronici:

  • Cellulare Redmi dotato di doppia cover trasparente (N. Reg. 224/26).
  • Mazzo da 5 chiavi di casa, di cui una lunga con portachiavi a forma di cuore rosa e stella in acciaio (N. Reg. 231/26).
  • Portafoglio bordeaux con tessere varie, contrassegnato dalle iniziali L.W - H.B (N. Reg. 236/26).
  • Cappello beige/marrone con la particolare sagoma a forma di busta (N. Reg. 225/26).
  • Scatola con un paio di scarpe da donna pitonate (N. Reg. 230/26).

I cittadini che abbiano smarrito uno di questi beni possono rivolgersi al servizio Polizia Amministrativa del Comune di Asti citando il relativo numero di registrazione per le procedure di verifica e restituzione.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133