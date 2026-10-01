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01 Ottobre 2026 08:18:47
Telecomandi, chiavi, telefono e cappello: ecco gli oggetti smarriti e ritrovati ad Asti [foto I.A.]
La polizia municipale di Asti ha pubblicato sull'Albo Pretorio, attraverso il Settore commercio, l'elenco degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale tra il 15 e il 24 settembre. Tra i beni recuperati spicca un numero consistente di chiavi e telecomandi per veicoli:
L'elenco include inoltre diversi effetti personali, accessori e dispositivi elettronici:
I cittadini che abbiano smarrito uno di questi beni possono rivolgersi al servizio Polizia Amministrativa del Comune di Asti citando il relativo numero di registrazione per le procedure di verifica e restituzione.
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