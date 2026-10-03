Per la salute mentale, l’ASL AT apre il confronto alla comunità con tre appuntamenti

La salute mentale non riguarda soltanto la presenza o l’assenza di una patologia, ma anche il modo in cui affrontiamo le difficoltà, costruiamo relazioni e attraversiamo le diverse fasi della vita. In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’ASL AT propone un calendario di iniziative rivolte a professionisti, giovani e cittadini, con l’obiettivo di aprire un confronto sul disagio psichico, sulla prevenzione e sulle modalità con cui viene raccontato.

Il primo appuntamento sarà martedì 6 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30 al Polo universitario Uni-Astiss, con il corso “Salute mentale e contrasto ai suicidi: la buona informazione”, organizzato dalla Direzione generale dell’ASL AT insieme all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Asti.

Si tratta del primo corso di formazione condiviso dedicato a questo tema, con particolare attenzione al linguaggio utilizzato nel raccontare il disagio psichico e gli atti autolesivi, alla tutela della dignità delle persone e all’impatto che le informazioni possono avere. Dopo l’introduzione del direttore generale dell’ASL AT Giovanni Gorgoni e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia, interverranno Mara Barcella, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale della Persona e della Comunità dell’ASL AT, la neuropsichiatra Chiara Davico e il giornalista Paolo Piacenza. Al centro della tavola rotonda ci saranno il diritto di cronaca e il rapporto con la tutela della dignità e della riservatezza nel racconto degli atti autolesionistici e del disagio psichico.

Il programma prosegue poi sabato 10 ottobre alle 17 allo Spazio Kor, dove il Dipartimento di Salute Mentale della Persona e della Comunità dell’ASL AT proporrà alla cittadinanza l’incontro “Il mestiere di crescere”. Al centro ci sarà una domanda: che cosa significa diventare adulti oggi?

L’incontro arriva dalla crescente attenzione verso il disagio psichico giovanile per allargare la riflessione anche ai cambiamenti e alle difficoltà che possono accompagnare il passaggio all’età adulta, senza sovrapporre automaticamente ogni forma di fatica o difficoltà a una patologia. A confrontarsi sul tema saranno la psichiatra Mara Barcella, la sociologa Anna Rosa Favretto, il direttore della Fondazione Cesare Pavese Pierluigi Vaccaneo e Inti Sartoretto, fondatore della rassegna culturale L’école.

La giornata si concluderà con un appuntamento rivolto in particolare ai giovani tra i 15 e i 34 anni. Alle 22, al Palco 19, è in programma una serata di musica e divertimento realizzata con la collaborazione di Cubo Events. Per l’occasione sarà allestito anche uno spazio informativo nel quale i servizi dell’ASL AT che si occupano di adolescenza saranno presenti insieme al Comune di Asti e ai partner di I.N.C.L.U.D.O.

Il progetto, nell’ultimo anno, ha lavorato sui diversi aspetti legati alla marginalità giovanile, alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alle fragilità relazionali, promuovendo percorsi di partecipazione e di inserimento sociale e lavorativo, oltre ad attività legate allo sport e alla diffusione di corretti stili di vita.