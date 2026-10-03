Al Cardinal Massaia il Villaggio del Caregiver oncologico

Per offrire ai caregiver un’occasione di ascolto, orientamento e conoscenza dei servizi disponibili, lunedì 5 ottobre la piazza interna dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti ospiterà il Villaggio del Caregiver oncologico, perchè la cura di una persona malata di tumore coinvolge anche chi le sta accanto ogni giorno.

Dalle 9.30 alle 14 sarà possibile seguire un percorso a tappe e incontrare le diverse équipe multiprofessionali dell’Asl AT, rivolgendosi agli operatori per ricevere informazioni e consulenze in base alle proprie necessità. L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta in occasione della Giornata Europea del Caregiver Oncologico ed è stata coordinata dalle strutture complesse di Geriatria e Oncologia dell’Asl AT.

Il percorso vedrà un momento di ascolto e orientamento, pensato per aiutare ogni partecipante a individuare le postazioni informative più vicine ai propri bisogni. Nelle diverse aree gli operatori saranno a disposizione per rispondere alle domande, offrire consulenza e distribuire i materiali informativi predisposti dal Gruppo di Oncogeriatria della Rete Oncologica.

Saranno presenti le équipe di Oncologia, Geriatria, Cure Palliative, Fisiatria e Riabilitazione, con fisioterapisti e logopedisti, Dietologia, Psico-Oncologia, Anestesia e Rianimazione-Terapia del Dolore e Ambulatorio accessi vascolari. Parteciperanno inoltre il Nucleo di Wound Care e lesioni difficili, a conduzione e responsabilità infermieristica, il Servizio Sociale aziendale e gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC) con il progetto EduCaring.

A completare il Villaggio saranno le associazioni di volontariato che operano a supporto dell’Oncologia: ASTRO-Progetto Vita, Progetto Scalda Cuore, L’Arte del Sorriso VIP, Yoga della Risata sulla Via Fulvia, Nordic Walking Asti, Associazione Con Te e Associazione Con Testo, quest’ultima con la Pet Therapy.

L’obiettivo è dare spazio alle esigenze di chi si prende cura quotidianamente di una persona con una malattia oncologica, offrendo indicazioni concrete sui percorsi di assistenza e sulle possibilità di supporto presenti sul territorio.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti.