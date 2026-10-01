Da venerdì nuovi orari dello sportello per l'illuminazione votiva cimiteriale di Asti

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Avviso
01 Ottobre 2026 08:12:00
A partire da domani, venerdì 2 ottobre, attivi i nuovi orari dello sportello per l'illuminazione votiva cimiteriale in cui si possono effettuare attivazioni, disdette, variazioni nel recapito delle bollette e concordare interventi di manutenzione come sostituzione di lampadine e altro.
L'ufficio situato presso il cimitero urbano di viale Don Bianco, sarà aperto il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434772 durante gli orari di apertura dello sportello.
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