Vent’anni di moda salgono in passerella al Teatro Alfieri con l'annuale sfilata dell'Istituto Castigliano

“Archivio Futuro – 20 anni di moda” è la sfilata con cui l’I.I.S. “A. Castigliano” celebra i vent’anni del corso Moda e Abbigliamento Made in Italy. In passerella sfileranno ragazze e ragazzi di tutte le classi del corso insieme a numerose ex allieve, alcune delle quali oggi sono mamme, laureate o addirittura colleghe insegnanti. Sarà una passerella speciale quella che venerdì 2 ottobre, alle 18, porterà al Teatro Alfieri di Asti il talento e la bravura degli allievi del corso di Moda.

La serata sarà articolata in due macro sezioni. La prima sarà dedicata alla nuova collezione “Archivio Futuro”, composta da oltre trenta modelli ispirati ai monumenti, ai luoghi e ai simboli iconici del Piemonte. Una collezione che porta in passerella il territorio attraverso il linguaggio della moda: dall’Asti Spumante all’abito dedicato alla Fiat, scelto anche per la copertina dell’evento, passando per le chiese romaniche, la Reggia di Venaria, la lana di Biella e i fiori di Verbania.

Alcuni dei modelli della nuova collezione erano già stati presentati in anteprima nell’ambito della mostra “L’arte del tessuto, il tessuto nell’arte”, che aveva riservato una sezione proprio al Castigliano e che ha richiamato quasi 10mila visitatori. Altri sono stati protagonisti di uno shooting fotografico realizzato a Palazzo Mazzetti in occasione della visita del presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli.

Ci sarà inoltre una sezione dedicata agli abiti vincitori del Concorso regionale per la promozione del Made in Italy, un riconoscimento particolarmente significativo per il corso Moda del Castigliano, che porta la dicitura Made in Italy nella propria denominazione. Il corso è stato infatti premiato dalla Regione Piemonte per tre anni consecutivi. Proprio il contributo regionale legato al concorso ha permesso anche quest’anno di organizzare la sfilata in una sede prestigiosa come il Teatro Alfieri.

La seconda parte della serata sarà invece un viaggio attraverso la storia del corso. Una ventina di abiti tra quelli più apprezzati delle collezioni realizzate negli anni torneranno in passerella indossati dalle ex allieve. Saranno riproposti alcuni dei lavori dedicati ai temi che hanno caratterizzato il percorso del Castigliano, dal Palio agli Alfieri e Casanova, dall’Oriente alla paleontologia, fino al mare, mostrando l’evoluzione creativa e progettuale maturata nei vent’anni del corso.

A scandire la serata sarà la musica mixata dal vivo da Marcello Manzo, che per l’occasione vestirà gli inediti panni di dj, mentre la presentazione sarà affidata alla professoressa Chiara Cuniberti.

La sfilata si terrà venerdì 2 ottobre alle 18 al Teatro Alfieri di Asti. L’evento è su invito e prenotazione e non è aperto al pubblico esterno.