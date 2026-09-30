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Una calamita con un caffè per ricordare San Francesco

I bambini della Scuola Primaria di Calamandrana mandano un messaggio ecologico regalando una loro creazione agli avventori dei bar

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

30 Settembre 2026 14:31:57

Calamite degli studenti di Calamandrana

Le calamite ecologiche

I bambini della Scuola Primaria di Calamandrana mandano un messaggio ecologico al territorio distribuendo nei bar “Roma” e “Agorà” del paese e “Torino” di Canelli delle calamite da loro realizzate per promuovere la salvaguardia dell'ambiente.

L’iniziativa celebra la Festa nazionale di San Francesco d' Assisi. Le calamite verranno distribuite dai commercianti insieme al caffè la mattina di domenica 4 ottobre.

«Custodire e valorizzare ciò che abbiamo per vivere con qualità il presente e consegnarlo migliore al futuro che ci attende è il messaggio di San Francesco che incentiva ancora oggi queste tematiche a distanza di 800 anni dalla sua morte e dalla composizione del Cantico delle Creature – spiega la portavoce delle insegnanti Simona Terzolo - La tutela ambientale cammina insieme alla cura del territorio e il motore di questa trasformazione non può che essere la scuola nei cui laboratori si formano i cittadini di domani, educandoli alla sostenibilità, al senso civico e al rispetto del bene comune».

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