Addio a Gabriella Puppo, la nostra maestra giornalista

Un lutto che porta tristezza anche nella redazione de La Nuova Provincia, soprattutto in coloro che vi lavorano da più tempo. E' infatti mancata Gabriella Puppo in Lovisolo, 86 anni, persona molto conosciuta a Nizza ma anche ai nostri lettori di più vecchia data.

Gabriella, infatti, è stata la validissima corrispondente da Nizza e dintorni per il nostro giornale, per molti anni, fino al 2010. Lei seguiva tutti gli eventi principali della città della Barbera e poi restituiva la cronaca ai lettori della Nuova Provincia. Fu parte della redazione del giornale nata nella Valle Belbo e la sua firma comparve ancora per diversi numeri sulla prima pagina dedicata al Sud Astigiano.

La passione per il giornalismo era nata quando andò in pensione dalla scuola pubblica: originaria di Castel Rocchero, fu maestra elementare prima nelle scuole più disperse sulle colline intorno a Nizza, poi una pausa come impiegata dell'allora Stipel ad Asti e poi il ritorno alla cattedra dove insegnò a generazioni di nicesi.

Anche per questo motivo era molto conosciuta in città e spesso, quando doveva scrivere un articolo su qualcuno del posto, anticipava dicendo «Nessun problema, è stato un mio alunno, so come prenderlo e farmi dire cosa mi serve per la notizia».

Per tanti anni è stata anche una colonna portante dell'Unitre di Nizza, particolarmente attiva nell'organizzazione di gite. Lo è stata fino all'anno scorso quando la malattia l'ha fermata.

Per noi della redazione che l'abbiamo conosciuta, quello di Gabriella rimarrà un ricordo indelebile. Lei, che aveva un'apparenza di anziana e tranquilla signora a riposo dal lavoro, era in realtà una donna sempre attivissima, di una curiosità senza pari che applicava il piglio da maestra nella ricerca delle notizie. Sorprendendo tutti. Anche quando, non più giovanissima, aveva imparato ad utilizzare, prima fra tutti i corrispondenti del giornale, le nuove tecnologie di trasmissione di articoli e foto.

Gabriella lascia il marito Luciano, i figli Fabio con Francesca e Gianluca con Raffaella. E poi gli amatissimi nipoti Luca, Chiara, Federico ed Alessia.

Il rosario giovedì primo ottobre alle 21 nella parrocchia di San Giovanni in Nizza dove si terranno i funerali venerdì alle 15 con partenza dall'abitazione in strada Canelli 115.

Alla famiglia giungano le più sentite e affettuose condoglianze di editori, redattori, segretarie, grafici e pubblicitari de La Nuova Provincia.