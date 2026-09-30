In Piemonte da giovedì 1 ottobre in pagamento le pensioni

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30 Settembre 2026 10:47:36
Poste Italiane annuncia che saranno in pagamento a partire da giovedì 1 ottobre, in tutti i 1385 uffici postali del Piemonte, le pensioni del mese di ottobre.
Dalla stessa data, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.
I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 904 ATM Postamat presenti sul territorio regionale, senza necessità di recarsi allo sportello.
Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.
I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.
Poste Italiane consiglia quando possibile, di recarsi a ritirare la pensione nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare code e tempi di attesa superiori alla media.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.
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