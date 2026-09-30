Con il Lions Club Costigliole d'Asti il restauro delle "Cappelle e cupolini" della parrocchiale

Prosegue l'impegno del Lions Club Costigliole d'Asti guidato da Mario Narciso per la conservazione del patrimonio artistico locale. Il Club ha avviato le attività di servizio del nuovo anno sociale e, in continuità con la tradizione dell'associazione, ha realizzato un intervento a favore della comunità: un contributo economico per il restauro delle cappelle e dei cupolini della chiesa parrocchiale “Nostra Donna di Loreto” di Costigliole, nella consapevolezza che conservare il passato pone le fondamenta di un futuro consapevole.

Il parroco don Giuseppe Pilotto e il presidente del Lions Club Costigliole d'Asti Mario Narciso

Il nuovo service è stato presentato in occasione della conviviale di apertura, tenutasi all’ “Osteria degli Aviatori” di Costigiole, evento caratterizzato dal consueto clima di amicizia e attenzione al servizio. «In proseguimento del contributo erogato nel precedente periodo, destinato al restauro della facciata della Chiesa della Confraternita di San Gerolamo, sede del Museo Arte Sacra, realtà culturale inserita nella Rete Museale della provincia di Asti Fondazione Asti Musei, ora l’attenzione è rivolta a sostenere i lavori di restauro della chiesa parrocchiale “Nostra Donna di Loreto” la principale del territorio, situata di fronte al castello», annuncia il Club.

«L’intervento che stiamo attuando, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo di comune accordo con l’Ufficio tecnico della Diocesi di Asti – precisa don Giuseppe Pilotto, parroco e presidente dell’Associazione Culturale Confraternita di San Gerolamo ETS di cui il Club è sponsor 2026 – interessano le attuali decorazioni delle sei cappelle laterali e dei dieci cupolini risalenti al 1955 opera di Carlo Frascaroli. Un restauro indispensabile e urgente, sia per la tutela dei beni artistici in essa conservati che annoverano importanti opere di Lorenzo Peretti, (affreschi e pale d’altare) e gran parte del significativo ciclo pittorico religioso del pittore Michelangelo Pittatore, sia per il decoro della chiesa stessa, che, essendo chiesa parrocchiale principale del territorio comunale, è visitata da turisti e studiosi oltre che frequentata dai fedeli. L’attività inoltre è fondamentale e propedeutica all’imminente restauro dell’organo a canne realizzato da Carlo Bossi nel 1833. Il contributo erogato dal Lions Club Costigliole d’Asti assume quindi un significato particolare rappresentando l’occasione per coinvolgere altre realtà del territorio».

Il Presidente del Club Mario Narciso, al suo settimo mandato, ha ribadito «il personale ringraziamento alle socie e ai soci per la partecipazione fattiva alle attività del sodalizio e la scelta di mantenere una costante attenzione alle esigenze della comunità con una presenza concreta a beneficio dei partner storici del Club: enti e associazioni, con cui siamo onorati di collaborare, nella speranza di poter mantenere e ampliare nel tempo la positiva e riconosciuta collaborazione».

Nel corso della serata di presentazione del service non è mancata l’occasione di ascoltare la relazione di don Giuseppe Pilotto sui contenuti storici e artistici dei beni che costituiscono il patrimonio della parrocchia.