Anche Enercoop e Q8 abbassano i prezzi nella stazione di rifornimento

Nova Coop interviene sul caro carburanti e allinea i prezzi praticati presso la propria rete di stazioni di servizio Enercoop ai livelli recentemente adottati dai principali operatori del mercato: L'intervento fissa il prezzo limite della benzina a 1,99 euro al litro e quello del gasolio a 2,19 euro al litro.

L’intervento riguarda esclusivamente le stazioni di servizio a marchio Enercoop di proprietà di Nova Coop, che corrisponde alla rete sul territorio piemontese, presente ad Asti, Biella, Cuneo, Domodossola, Pinerolo e Vercelli.

«Anche in questa occasione Nova Coop vuole fare la propria parte per contribuire a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e accompagnare le imprese in una fase di particolare pressione sui costi, questo rappresenta per la Cooperativa un forte investimento sui margini in un contesto nel quale non registriamo contrazioni del prezzo di acquisto dei carburanti e in un settore nel quale da sempre Nova Coop sviluppa politiche di forte convenienza a favore dei propri soci e clienti – dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop –. È una scelta coerente con il ruolo che la Cooperativa ha assunto negli ultimi anni, intervenendo per quanto possibile per contenere gli effetti dell’inflazione per i consumatori nel carrello della spesa e che oggi vede nel costo del carburante la voce più pesante, per effetto delle tensioni internazionali».

Anche Kuwait Petroleum Italia S.p.A fisserà un tetto massimo al prezzo di gasolio e benzina. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera.