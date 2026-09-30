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«Alla scuola Jona alunni ancora al caldo e aule invivibili, servono risposte reali»

Nuovo appello dei genitori e dei rappresentanti degli alunni della scuola, realizzata pochi anni fa, dove le elevate temperature delle classi rendono difficile l'attività didattica

Redazione web

Redazione web

30 Settembre 2026 08:42:13

jona

La nuova scuola Jona di Asti inaugurata il 30 marzo 2023

Riceviamo e pubblichiamo

Spettabile Redazione, scriviamo nuovamente in merito alla gravissima situazione termica che affligge il plesso della scuola secondaria di primo grado “O.L. Jona” di Asti. Oggi è il 29 settembre 2026. Nonostante le ripetute lettere aperte delle famiglie, le segnalazioni formali della Dirigenza Scolastica (che già a maggio chiedeva interventi urgenti e l'uscita anticipata) e i dibattiti svolti in Consiglio comunale, la realtà dei fatti non è cambiata di una virgola.

I nostri figli e il personale docente continuano a trascorrere le ore di lezione all'interno di un edificio vetrato che si trasforma in una serra rovente. Le soluzioni sbandierate nei mesi scorsi si sono rivelate del tutto insufficienti o inesistenti: i ragazzi continuano ad accusare forti malesseri e la continuità didattica è costantemente compromessa da evacuazioni d'emergenza nei corridoi e nei cortili.

È inaccettabile che in una scuola nuova, costata risorse pubbliche ed eretta a simbolo di modernità, l'unica risposta istituzionale sia la rassegnazione di fronte ai costi dell'impianto o l'affidamento a rimedi palliativi che non risolvono il problema. Non si può parlare di un'opera all'avanguardia se poi non si garantiscono le condizioni minime di vivibilità e salute al suo interno.

Chiediamo per l'ennesima volta al Comune di Asti l'attuazione immediata di misure straordinarie (schermature esterne ad alto isolamento, ventilazione meccanica o impianti provvisori di raffrescamento) per abbassare la temperatura nelle aule ed evitare ulteriori malori tra gli studenti. Alle testate giornalistiche chiediamo di continuare a tenere i riflettori accesi su questa vicenda, affinché la sicurezza e la salute dei ragazzi e dei lavoratori della scuola non vengano dimenticate sotto un muro di burocrazia.

La salute dei nostri figli non può attendere i tempi della politica o l'arrivo dell'inverno. Pretendiamo interventi concreti, ora.

I genitori e i rappresentanti degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado “O.L. Jona” – Asti

Scuola Jona al caldo, un impianto di raffrescamento costerebbe circa 1 milione di euro

Il consigliere Cerruti (M5S) critica le decisioni in fase di progetto dell'amministrazione e si fa portavoce dei disagi di studenti e professori alle prese, anche a settembre, con temperature troppo elevate

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