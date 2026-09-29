Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 29 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Grande attenzione anche questa sera per il SuperEnalotto, tra i giochi più seguiti dagli italiani. Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6” e il jackpot continua così la sua corsa, raggiungendo quota 34,2 milioni di euro per il prossimo concorso.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 24.398,86 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 34.200.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 29 settembre 2026

Bari: 17 – 81 – 63 – 73 – 60

Cagliari: 63 – 45 – 49 – 79 – 66

Firenze: 68 – 25 – 67 – 14 – 72

Genova: 57 – 23 – 8 – 19 – 39

Milano: 82 – 63 – 20 – 30 – 22

Napoli: 86 – 5 – 83 – 46 – 11

Palermo: 62 – 90 – 49 – 8 – 77

Roma: 81 – 85 – 50 – 89 – 1

Torino: 36 – 7 – 8 – 83 – 20

Venezia: 17 – 80 – 75 – 85 – 15

Nazionale: 10 – 6 – 44 – 75 – 18

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 29 settembre 2026

Combinazione vincente: 16 – 43 – 28 – 72 – 26 – 30

Numero Jolly: 5

Numero SuperStar: 32

Jackpot per la prossima estrazione: 34.200.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da € 24.398,86

Punti 4: 443 da € 392,61

Punti 3: 18.828 da € 27,81

Punti 2: 297.905 da € 5,46

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 39.261,00

3 Stella: 66 da € 2.781,00

2 Stella: 1.350 da € 100,00

1 Stella: 8.855 da € 10,00

0 Stella: 19.424 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 29 settembre 2026

Numeri vincenti:

5 – 7 – 8 – 17 – 23 – 25 – 36 – 45 – 49 – 57 – 62 – 63 – 67 – 68 – 80 – 81 – 82 – 85 – 86 – 90

Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 – 81

Numeri Extra

14 – 19 – 20 – 30 – 38 – 46 – 50 – 60 – 66 – 72 – 73 – 75 – 79 – 83 – 89

Simbolotto – Estrazione di martedì 29 settembre 2026

38 – Pigna

23 – Amo

35 – Uccello

45 – Rondine

14 – Baule

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.