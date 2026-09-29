Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

eventi
Premi
29 Settembre 2026 21:11:38
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 29 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Grande attenzione anche questa sera per il SuperEnalotto, tra i giochi più seguiti dagli italiani. Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6” e il jackpot continua così la sua corsa, raggiungendo quota 34,2 milioni di euro per il prossimo concorso.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 24.398,86 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 34.200.000 €.
Bari: 17 – 81 – 63 – 73 – 60
Cagliari: 63 – 45 – 49 – 79 – 66
Firenze: 68 – 25 – 67 – 14 – 72
Genova: 57 – 23 – 8 – 19 – 39
Milano: 82 – 63 – 20 – 30 – 22
Napoli: 86 – 5 – 83 – 46 – 11
Palermo: 62 – 90 – 49 – 8 – 77
Roma: 81 – 85 – 50 – 89 – 1
Torino: 36 – 7 – 8 – 83 – 20
Venezia: 17 – 80 – 75 – 85 – 15
Nazionale: 10 – 6 – 44 – 75 – 18
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 16 – 43 – 28 – 72 – 26 – 30
Numero Jolly: 5
Numero SuperStar: 32
Jackpot per la prossima estrazione: 34.200.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 7 da € 24.398,86
Punti 4: 443 da € 392,61
Punti 3: 18.828 da € 27,81
Punti 2: 297.905 da € 5,46
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 39.261,00
3 Stella: 66 da € 2.781,00
2 Stella: 1.350 da € 100,00
1 Stella: 8.855 da € 10,00
0 Stella: 19.424 da € 5,00
Numeri vincenti:
5 – 7 – 8 – 17 – 23 – 25 – 36 – 45 – 49 – 57 – 62 – 63 – 67 – 68 – 80 – 81 – 82 – 85 – 86 – 90
Numero Oro: 17
Doppio Oro: 17 – 81
14 – 19 – 20 – 30 – 38 – 46 – 50 – 60 – 66 – 72 – 73 – 75 – 79 – 83 – 89
38 – Pigna
23 – Amo
35 – Uccello
45 – Rondine
14 – Baule
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058