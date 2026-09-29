Building Automation nelle scuole di Castagnole Lanze per la salute degli alunni, la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico

Lavori in corso nelle scuole di Castagnole Lanze a tutela della salute degli alunni e del personale scolastico, il rispetto dell'ambiente e il risparmio energetico. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Mancuso, è impegnata nello sviluppo di un importante progetto che permetterà a diversi edifici pubblici che hanno già raggiunto alti valori di efficientamento energetico, di ottenere una preziosa qualità ambientale rivolta alla persona, ai fruitori degli spazi e dei locali interessati, preservando così la salute degli stessi. «L’idea voluta dal Comune parte da lontano, e in particolare da un iniziale studio di fattibilità, da una ricerca compiuta con soggetti diversi condotta precedentemente, che ha previsto diverse verifiche sulla possibilità realizzativa di interventi di vario tipo sugli edifici interessati, che hanno già ottenuto una riduzione del consumo di energia e che oggi necessitano di azioni che rappresentano un valore aggiunto, un completamento. Si tratta della Building Automation, un'automatizzazione che riguarda in particolare la climatizzazione, il comfort e la sostenibilità, attraverso un sistema complesso di sensori, dispositivi elettronici e software che integra i diversi elementi per arrivare a ottenere risultati ancora relativi al carattere economico e ambientale, ma soprattutto nel merito della salute pubblica. Numeri importanti: con l’applicazione delle nuove tecnologie previste si arriva a ottenere fino a un 20% di riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi di CO2 in meno, che non viene cioè immessa in atmosfera - spiega l'amministrazione comunale castagnolese - Viene così salvaguardata la salute degli alunni e degli insegnanti delle scuole castagnolesi: della scuola primaria Maria Bogliaccini Aprà e della scuola secondaria di primo grado “C. Vicari”, che saranno oggetto degli interventi e a cui si aggiungeranno il municipio e nel tempo la biblioteca. Per ottenere il controllo della qualità dell’aria e il maggior comfort negli edifici, verrà ad esempio installato un sistema di sensori in tutte le aule composto da segnalatori luminosi che, attraverso una scala di colori, indicheranno il grado della qualità dell’aria, le manovre da attuare e i risultati ottenuti; sono poi previsti speciali termoregolatori ai caloriferi e anche sensori esterni all’edificio che raccoglieranno dati sulle temperature e sul grado di umidità. Attraverso questi diversi componenti, tutti raccolti in rete, salvati e gestiti da un server, si ottiene una serie di dati che vengono interpretati ed elaborati modellando la previsione per i risultati voluti, in connessione diretta anche con la centrale termica di ogni edificio».

I lavori hanno preso avvio lo scorso 21 settembre, con già l’approvazione del GSE (il Gestore dei Servizi Energetici, partecipata dal Ministero dell’Economia) e l’esecuzione avrà un costo totale di 180 mila euro, per gran parte ottenuti come contributo pubblico attraverso gli incentivi del Conto Termico 3.0. «Vista l’importanza dello scopo, nel tempo il progetto potrebbe inoltre anche interessare gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo».

Seguono il progetto i consiglieri comunali Giovanni Croci e Roberto Ghione: «L'implementazione del sistema di Building Automation presso i plessi scolastici castagnolesi, nel Palazzo Comunale e nella Biblioteca/Croce Verde, produrrà benefici significativi in termini di risparmio energetico e quindi di minore impatto ambientale, riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera specialmente durante il periodo invernale; questo è un aspetto già molto importante, ma sebbene questi edifici hanno già un ottimo livello di ottimizzazione energetica, abbiamo intuito che il reale grande beneficio di questa iniziativa sarà di migliorare il comfort di ogni singolo “ambiente”. La qualità dell'aria presente in ogni area sarà costantemente controllata da appositi dispositivi così come il comfort termico per studenti, insegnanti, impiegati, volontari e fruitori dei servizi offerti, creando un ambiente di apprendimento e di lavoro più salubre ed efficiente. Questi ultimi benefici non saranno direttamente monetizzabili ma senza dubbio crediamo che sarà molto apprezzato da tutti coloro che ne usufruiranno».

«Desidero esprimere a nome di tutta la comunità scolastica, e mio personale, un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale di Castagnole delle Lanze, per aver promosso e concretizzato un'iniziativa di straordinario valore e di visione strategica per il nostro territorio - dice il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Costigliole, di cui le scuole castagnolesi fanno parte, Claudio Thoux - Investire nelle tecnologie di Building Automation all'interno dei nostri plessi scolastici significa fare una scelta di grande responsabilità civica: porre concretamente al centro dell'agenda pubblica la salute, la sicurezza e il benessere psicofisico dei nostri alunni, dei docenti e di tutto il personale che ogni giorno vive questi ambienti. La qualità dell'aria che respiriamo e il comfort termo-igrometrico delle aule non sono semplici dettagli tecnici o cifre su un bilancio energetico; sono fattori determinanti che incidono in modo diretto sulla concentrazione, sulla serenità e sul rendimento scolastico dei ragazzi. Dotare le nostre strutture di sensori intelligenti e sistemi all'avanguardia consente di trasformare gli spazi fisici della scuola in ambienti attivi, capaci di autoregolarsi per garantire standard ambientali sempre ottimali, mentre al tempo stesso l’iniziativa racchiude un potenziale pedagogico immenso, una lezione di educazione civica ed ecologica efficace e incisiva».