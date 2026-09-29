“In Cammino con Don Bosco” tra storia, natura e comunità: la tappa 1 dal Colle a Montechiaro

Dopo le tappe già percorse lo scorso anno e nella primavera di quest’anno, il progetto dei Cammini Monferrini di Don Bosco prosegue con la tappa 1, che sabato 17 ottobre condurrà i camminatori dal Colle Don Bosco a Montechiaro d’Asti, attraversando i territori di Capriglio, Montafia, Cortazzone, Soglio e Camerano Casasco.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i referenti dei Comuni attraversati dai cammini e dall’idea di don Egidio, promotore del progetto. Un percorso che, oltre all’aspetto escursionistico, vuole valorizzare i luoghi legati alla storia e alla memoria di Don Bosco, mettendo in collegamento comunità e territori attraverso la scoperta del paesaggio.

Il percorso principale, ideale per i camminatori più esperti, si sviluppa lungo 19 chilometri con un dislivello di 414 metri e presenta una difficoltà moderata. Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 ai Becchi, presso il parcheggio 1 del Colle Don Bosco, con partenza ufficiale alle ore 8:00 dalla Basilica Superiore. Lungo il cammino si incontreranno tappe di notevole interesse storico e monumentale, come il Museo di Mamma Margherita a Capriglio, la chiesa romanica di San Giorgio nel cimitero di Bagnasco e la vista panoramica esterna sui castelli di Soglio e di Casasco.

Per chi preferisce una camminata meno impegnativa, è disponibile un secondo punto di partenza alle ore 10:45 alla chiesa romanica di San Secondo a Cortazzone, per percorrere un tratto ridotto di 11 chilometri. L'itinerario si concluderà a Montechiaro d'Asti in via Gerardi, dove tutti i partecipanti saranno accolti dai sindaci dei Comuni coinvolti e riceveranno la benedizione del parroco con la reliquia di Don Bosco, prima di condividere un rinfresco finale allestito dalla Pro Loco locale.

L'evento si svolgerà in piena sicurezza grazie all'accompagnamento della Protezione Civile di Montechiaro, degli Alpini di Cortazzone, Soglio e Montafia, oltre all'assistenza sanitaria fornita dall'ambulanza della Croce Verde di Montafia.

La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende l'assistenza lungo il percorso e il rinfresco all'arrivo. La prenotazione è obbligatoria entro il 15 ottobre contattando Laura Raineri al numero di cellulare 338 766 5071.

Il rientro al punto di partenza ai Becchi è da gestire autonomamente, mentre in caso di maltempo la camminata sarà rinviata a sabato 24 ottobre.

L’appuntamento rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato con la tappa 2, da Montechiaro d’Asti a Portacomaro, svoltasi il 18 ottobre 2025, e con la tappa 3, da Portacomaro a Vignale Monferrato, del 17 aprile 2026.