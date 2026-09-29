Da Moncalvo all’Italia, i tubi che portano il Monferrato nei grandi cantieri

A Moncalvo si producono tubi destinati a finire nei grandi cantieri italiani. Non è soltanto una storia di produzione industriale, ma quella di una realtà che, in quarant’anni, ha saputo trasformarsi e trovare nuovi spazi in un mercato sempre più orientato verso infrastrutture, innovazione e sostenibilità. Nello stabilimento di Strada Casale 28, nell’area produttiva di Valle San Giovanni, Plastica LG celebra infatti i quarant’anni di attività guardando a una nuova fase di sviluppo.

L’azienda, nata il 25 gennaio 1986, oggi occupa circa venti persone e nel 2025 ha raggiunto un fatturato vicino ai 5 milioni di euro. Numeri che raccontano una crescita costruita su una produzione che dal Monferrato raggiunge diverse regioni italiane e trova applicazione in settori molto diversi: dalle opere stradali e ferroviarie alle infrastrutture portuali, dalla geotecnica alla realizzazione di pozzi artesiani.

Ma è soprattutto sul fronte dell’innovazione che Plastica LG sta concentrando una parte importante dei propri progetti. Tra le novità in fase di campionatura ci sono nuovi tubi progettati nello stabilimento moncalvese, destinati anche a opere marittime e portuali e sviluppati con caratteristiche che ne migliorano la biodegradabilità. Prodotti che, una volta conclusi i test, potrebbero entrare nelle forniture per importanti opere infrastrutturali italiane.

Dalla materia prima ai sistemi per il drenaggio

Lo stabilimento moncalvese si estende su circa 8 mila metri quadrati, 1.500 dei quali coperti, e la versatilità degli impianti consente all’azienda di lavorare anche polimeri diversi dal pvc. Una caratteristica che permette di ampliare progressivamente la gamma e di rispondere alle esigenze di grandi imprese impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali.

I tubi non vengono infatti prodotti soltanto nella versione grezza. Possono essere anche filettati o fessurati, diventando componenti di sistemi di drenaggio. Un campo di applicazione che porta la produzione moncalvese ben oltre il tradizionale settore delle tubazioni e la collega a interventi di carattere geotecnico, compresa la realizzazione di pozzi artesiani, per i quali Plastica LG lavora a stretto contatto con trivellatori e aziende specializzate nella distribuzione di materiali per la perforazione.

«È un prodotto made in Italy certificato anche dall’Istituto Italiano dei Plastici», sottolinea Oscar Pitossi, che dal 2021 è alla guida dell’azienda insieme a Janez Cavalleri. Proprio l’innovazione è uno dei terreni sui quali la proprietà intende continuare a investire.

I nuovi prodotti saranno presentati per la prima volta a Geofluid, la fiera internazionale dedicata alla perforazione e alle tecnologie del sottosuolo, in programma a Piacenza dal 7 al 10 ottobre. «I test per le forniture che riguarderanno sia la camicia esterna che il tubo interno sono in corso», spiega Pitossi. L’obiettivo è accompagnare la crescita produttiva con una rete commerciale sempre più capillare, attraverso distributori esclusivi e nuovi punti di deposito.

A Bergamo, Modena, Roma e Modica sono già stati aperti depositi destinati soprattutto ai clienti medio-piccoli, che possono acquistare i prodotti allo stesso prezzo praticato nello stabilimento di Moncalvo, ma con il vantaggio di una maggiore vicinanza e della possibilità di ordinare anche quantità ridotte.

Quarant’anni e una nuova fase di crescita

Nel percorso dell’azienda, la sostenibilità è diventata un altro elemento centrale. Plastica LG dispone della certificazione Plastica Seconda Vita (PSV), che attesta la conformità ai Criteri Ambientali Minimi previsti negli appalti pubblici. La certificazione ha consentito all’azienda di partecipare anche alle forniture destinate a interventi finanziati dal Pnrr, grazie all’impiego di materiale rigenerato nella misura minima del 20 per cento del prodotto.

È una delle direzioni verso cui guarda oggi un’azienda che ha alle spalle quattro decenni di attività, ma che sembra considerare l’anniversario più come un punto di passaggio che come un traguardo. Plastica LG è nata nel 1986 e i fondatori l’hanno accompagnata fino al 2021, quando è subentrata l’attuale proprietà. Da allora la crescita ha portato a un progressivo consolidamento del mercato nazionale e all'ampliamento della rete commerciale.

Il quarantesimo anniversario è stato celebrato il 25 settembre, con i cancelli dello stabilimento aperti a clienti, dipendenti e fornitori. Una giornata dedicata alla visita dell’azienda e alla presentazione dei progetti per il futuro.

Presentazione dei progetti di Plastica LG durante la cerimonia dei 40 anni

Oggi i tubi prodotti a Moncalvo viaggiano soprattutto verso Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sono destinati a opere che spesso restano lontane dal luogo in cui vengono realizzati, ma che raccontano una filiera produttiva ben radicata nel territorio.

E così, accanto al Monferrato dell’enogastronomia e del turismo, c’è anche quello dell’industria specializzata: una realtà che da Valle San Giovanni continua a produrre, innovare e cercare nuovi mercati, con l’ambizione di far crescere insieme alla propria produzione anche il numero delle persone che lavorano nello stabilimento moncalvese.

Info: www.plasticalg.it