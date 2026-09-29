Un'edizione di successo della "Castagnole ClassiCar" aspettando la quinta edizione dell'evento dedicato alle Panda

Un'edizione di particolare successo la "Castagnole ClassiCar - Memorial Luigi Tarabbio" che si è tenuta a Castagnole Lanze, giunta alla 18esima edizione e che ha ricordato Luigi Tarabbio, amico e tra i promotori della manifestazione di auto d'epoca e Supercar allestita dall'associazione castagnolese "Dimensione Vintage".

Sono state 22 le auto partecipanti, con equipaggi provenienti dall'Astigiano e da altre zone del Piemonte, ma anche da Liguria, Lombardia e Toscana; e con auto di grande valore che complessivamente, tra tutte le vetture iscritte alla giornata di ritrovo, hanno raggiunto un valore di 3 milioni di euro. Dalla Fiat 1100 F del 1951 che ha partecipato alla 1000miglia alla Ford Sierra 2000, le Lancia Delta integrali e le Skyline Gtr 34 Nissan, l'Audi A4 Turbo, la Toyota MR2, la Mazda dello stesso modello del Saetta McQueen del film Cars, Porsche, Lamborghini; e poi la Panda 30 e la 500 Giannini.

«È stata un'edizione davvero speciale, che ha portato al nostro evento molti volti nuovi, pieni di entusiasmo e interesse, e vetture di grande rilievo - raccontano gli organizzatori - Una giornata trascorsa all'insegna dello splendido paesaggio delle colline delle Langhe e del Monferrato, tra grandi sapori e condivisione di interessi». Nel programma della giornata il ritrovo al centro sportivo comunale Roberto Ceretto, il tour panoramico tra le colline astigiane con visita guidata e aperitivo sul percorso alla cantina Moiso Amedeo di Calosso, il pranzo in agriturismo a base di prodotti tipici piemontesi e la "Caccia al Tesoro in Lanze Roads", affrontata con grande destrezza dai partecipanti. A conclusione dell'appuntamento le premiazioni e i saluti con il buffet offerto dalla famiglia Tarabbio nel nuovo autosalone tra grande partecipazione.

Obiettivo di tutti gli eventi allestiti dall'associazione "Dimensione Vintage" è quello di unire la passione per le auto e i motori alla scoperta del paesaggio, delle sue eccellenze e dei suoi personaggi. «La passione e l'impegno nel ricercare iniziative sempre più coinvolgenti hanno permesso di compiere un cammino che si è spinto al di là dei confini regionali, sempre con l'obiettivo di promuovere i territori dell'Astigiano, Cuneese e Monferrato attraverso le rispettive eccellenze enogastronomiche, i personaggi e le bellezze artistiche delle colline Patrimonio Unesco offrendo un'esperienza frizzante agli equipaggi che giungono da ormai quasi tutta Italia a bordo di meravigliose vetture storiche e sportive».

Intanto nuove iniziative sono già in programma l'associazione castagnolese. Domenica 25 ottobre nuovo evento a Castagnole Lanze con la quinta edizione di "Pandà nelle Lanze", appuntamento dedicato a tutti i Pandisti: in programma il ritrovo al centro sportivo comunale "Ceretto", il tour panoramico tra le colline astigiane con aperitivo e prove valide per il "Trofeo Pand'ability" sul percorso; alle 13 il pranzo conviviale a base di prodotti tipici piemontesi e alle 17 premiazioni, sorprese per gli equipaggi e saluti.