Gli ottant’anni di Vespa, i Vespisti Moderni Asti li festeggiano sulle colline

80 anni di Vespa: i Vespisti Moderni Asti hanno voluto celebrare questo importante anniversario sulle strade e sulle colline dell'astigiano. Dopo aver partecipato al raduno di Roma quest'estate, il club ha voluto rivivere insieme l'anniversario anche con i soci che non hanno potuto partecipare.

Domenica scorsa il club ha riunito i propri soci per una giornata dedicata alla passione per la celebre due ruote, con un itinerario tra Monferrato e Langhe, una sosta per l’aperitivo a Coazzolo e un pranzo conclusivo a Castagnole delle Lanze.

La giornata è iniziata con il ritrovo nella sede di Asti dei Vespisti Moderni Asti, dove i partecipanti hanno fatto colazione prima della partenza. Da qui il gruppo ha affrontato il percorso attraverso il Monferrato e le Langhe, raggiungendo Coazzolo per una tappa alla Maestra, winebar ricavato in quello che un tempo era il vecchio asilo del paese.

Dopo l’aperitivo, il gruppo ha ripreso il percorso verso Castagnole delle Lanze, raggiungendo la trattoria Al Laghetto. È proprio qui che è stato realizzato il momento più scenografico della giornata: le Vespa sono state disposte sul prato fino a comporre la grande scritta “80”, dedicata agli ottant’anni della due ruote nata nel 1946. Sono stati più di 70 i partecipanti alla giornata, con circa cinquanta Vespa impegnate nella composizione, immortalata poi con fotografie e video.

L’appuntamento, riservato ai soci del club, ha rappresentato per i Vespisti Moderni un modo per celebrare gli 80 anni della Vespa direttamente sul territorio astigiano, anche per coloro che non avevano potuto partecipare alle iniziative organizzate a Roma. «Abbiamo festeggiato in casa nostra, nelle terre astigiane, portando anche qui gli 80 anni della Vespa», spiega il presidente Roberto Borsato.

L’evento segna inoltre uno degli ultimi appuntamenti di chiusura della stagione vespistica dei Vespisti Moderni Asti, che nel 2026 hanno già portato avanti diverse iniziative, dal “Dolce Seirato” del primo maggio al raduno nazionale di luglio, che aveva richiamato oltre 500 partecipanti.

A tracciare un bilancio dell’annata è il presidente Roberto Borsato, che guarda con soddisfazione ai mesi appena trascorsi: «Sono molto soddisfatto della stagione che si sta per chiudere, dopo tutti gli eventi fatti e dopo tanta partecipazione da parte dei soci. È un bel riconoscimento arrivare alla fine dell’anno con tutte queste iniziative».

Un bilancio reso ancora più speciale dal riconoscimento ricevuto dalla Regione per l’attività di promozione turistica svolta dal sodalizio nel corso degli anni. «Si chiude un anno davvero straordinario – sottolinea Borsato –. Siamo molto contenti dell’operato svolto e la ciliegina sulla torta è stata proprio quella del riconoscimento della Regione per tutti questi anni di attività di promozione turistica».