Borsa di studio da mille euro in memoria di Piero Rampini

Nuova iniziativa dedicata ai giovani. A lanciarla l’associazione “Ethica - Forum di riflessione” in occasione del convegno internazionale “L’Europa e la guerra”.



In programma dal 15 al 17 ottobre tra Alessandria e Asti, prevede giornate fitte di incontri alla presenza di relatori di alto livello, tra cui Manlio Graziano (Paris School of International Affairs e Università della Sorbona), Nicola Colacino (Centro Alti Studi per la Difesa) e Stefano Feltri (giornalista e curatore del progetto editoriale Appunti).



Parliamo di una borsa di studio del valore di mille euro per il miglior elaborato inedito sui temi affrontati durante il convegno. Possono partecipare singoli studenti e classi delle scuole superiori di Asti e provincia. L'obiettivo è andare oltre il semplice ascolto e invitare i ragazzi a sviluppare una riflessione sulle trasformazioni geopolitiche del nostro tempo, stimolando partecipazione, approfondimento e pensiero critico.



La borsa di studio è offerta dai fratelli Marco e Paolo Rampini, in memoria del padre Piero, appassionato di studi storici.

Per candidarsi è necessario partecipare al convegno (l’ingresso è gratuito), individualmente o con la propria classe. Gli studenti devono avere tra i 16 e i 20 anni ed essere iscritti al triennio di una scuola superiore astigiana.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 30 novembre. Regolamento e modulo di partecipazione sul sito di Ethica all’indirizzo www.ethicaforum.it.

Il convegno

Il convegno, come accennato, si terrà tra Alessandria, Asti e Cisterna.



Giovedì 15 ottobre, dalle 15 alle 19 a Palazzo Borsalino - Università di Alessandria, si svolgerà la sessione di incontri “Diritto internazionale in tempo di guerra”, dedicato al diritto internazionale e alle implicazioni giuridiche dei conflitti armati. Presieduta da Paolo Rampini, presidente del Tribunale di Alessandria, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori. I giorni successivi il convegno si sposterà nell’Astigiano.

Venerdì 16 ottobre, dalle 9.30 al polo universitario astigiano, e in serata al castello di Cisterna, la giornata sarà dedicata al tema “Politica internazionale e rischi di guerra per l’Europea: la relazione atlantica, il Medio Oriente, l’Ucraina”. Previsto al pomeriggio anche il dibattito tra relatori e studenti.



Il giorno successivo, sabato 17, dalle 9.30 al polo universitario astigiano, si parlerà del ruolo delle religioni nei conflitti in corso e sul tema “L’Europa e la guerra”.



Il progetto, sostenuto da Fondazione CrAsti, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è realizzato in collaborazione con Spykman Center – Nicholas Spykman International Center for Geopolitical Analysis e Appunti (progetto editoriale indipendente del giornalista Stefano Feltri), con la compartecipazione dell’Università del Piemonte Orientale. Per quanto riguarda la tappa a Cisterna, sono stati coinvolti anche il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese e il Museo del paese.