Benvenuto al nuovo comandante della Compagnia di Canelli

Arrivo importante al Comando provinciale dei Carabinieri di Asti: questa mattina il colonnello Giovanni Di Niso ha dato il benvenuto al capitano Alberto Santino, nuovo comandante della Compagnia di Canelli.

Nato a Milano nel 1997, ma cresciuto a Rovereto, il capitano Santino, dopo la maturità scientifica, è entrato in Accademia Militare a Modena poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma sempre seguendo il 198° corso e laureandosi in Giurisprudenza.

Il suo primo incarico è stato quello di comandante di Plotone a Mestre presso il 4° Battaglione Carabinieri Veneto. Nel 2022 è stato a Gibuti impiegato nell’ambito della Missione Addestrativa Miadit Somalia e nel 2023 è giunto ad Agrigento con l’incarico di Comandante del Norm di quella Compagnia, incarico concluso con l’assunzione del Comando della Compagnia di Canelli.

Nel periodo di permanenza ad Agrigento, il Capitano Santino ha comandato in sede vacante quella Compagnia per più di sei mesi.