Atc: «Abbiamo anticipato alcune spese per non far stare gli inquilini senza utenze»

La scorsa settimana la grave denuncia di un gruppo di inquilini delle case popolari di via Torchio che, insieme a Sunia e Cgil hanno reso pubblico quello che un consulente sta facendo emergere: dai conti correnti condominiali sarebbero scomparsi circa 200 mila euro in pochi anni. E non pagate fatture per utenze comuni per altri 115 mila euro. Nonostante gli inquilini avessero versato la loro parte di spese.

Il nuovo amministratore subentrato ai precedenti ha voluto fare chiarezza nei conti e nei bilanci e per questo è stato incaricato un consulente esterno che sta ancora terminando il suo lavoro di analisi.

Gli inquilini, durante un sit-in in strada, nello spiegare la difficile situazione in cui si sono trovati, hanno anche chiamato in causa Comune e Atc in questa situazione di amministrazioni poco chiare. «In fondo è casa loro, no? Dovrebbero occuparsi di chi gliela amministra».

Rispondono il presidente Leonardo Prunotto e il direttore Gianluca Ghiglione: «Siamo bene al corrente della situazione di alcuni palazzi popolari di via Torchio - dicono - e dell'incarico al consulente esterno di verificare la contabilità degli ultimi 10 anni. Al momento non ci sono dati certi perché il lavoro non è ancora terminato, ma se ammanchi già prospettati verranno confermati, chiederemo l'importo esatto e la responsabilità da attribuire».

In attesa del deposito della consulenza, Prunotto e Ghiglione ricordano che Atc è parte offesa in questa vicenda e per non penalizzare gli assegnatari prima della chiusura dell'accertamento, ha anticipato alcune spese di utenze, soprattutto gli arretrati, per evitare l'interruzione delle forniture domestiche. «Spese - dicono i dirigenti Atc - che non sono state ancora addebitate agli inquilini proprio perché si attende l'esito della revisione dei conti».